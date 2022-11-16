Недавно Венгрия заявила, что заблокирует пакет пособий от ЕС на 18 миллиардов евро. Это почти половина той суммы, которая необходима для закрытия дефицита государственного бюджета Украины в 2023 году.

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Выделит ли ЕС помощь несмотря на блокирование

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, ЕС найдет способ выделить финансовую помощь даже в том случае, если Венгрия не поддержит голосование.

На самом деле у нас уже есть публичные обязательства от политиков ЕС и США по предоставлению по 1,5 миллиарда в месяц. Я считаю, что эти публичные обязательства все же оправдаются, несмотря на позицию Венгрии,

– сказал Даниил Гетманцев в интервью 24 каналу.

Он добавил, что, несмотря на особую позицию Венгрии по украинскому вопросу, она всегда при тех или иных условиях соглашается с большинством в ЕС. Однако для выделения этой помощи Украине еще придется приложить усилия.

Хочу подчеркнуть, что у нас нет 100% гарантий или обязательств, на которые мы можем рассчитывать. Определенные политические изменения, изменение конъюнктуры или экономической ситуации могут повлиять на выделение нам средств. Поэтому мы не должны находиться в иллюзиях, что у нас все хорошо и половина бюджета в 38 миллиардов уже обеспечена. Это не так. Но мы сделаем все, чтобы это было так,

– подчеркнул Гетманцев

Что делать, если обещанная помощь не поступит

Если партнеры Украины не выделят макрофинансовую помощь, Нацбанку придется прибегать к эмиссии денег, а фиксированный курс гривны вряд ли получится поддерживать. Кроме эмиссии существует угроза сокращения расходов, за исключением расходов на армию.

Я бы не хотел рассматривать этот сценарий, но кроме эмиссии гривны у нас есть еще сокращение расходов как определенное сложное решение. Мы же понимаем, что есть некоторые статьи расходов, которые не будут сокращаться. Это армия, на которую уходит 90% того, что мы зарабатываем сами. То есть тех налогов, которые мы собираем самостоятельно,

– объяснил Гетманцев

Он добавил, что для пополнения госбюджета необходимо обеспечить улучшение качества администрирования налогов. Это касается и акцизного налога внутри государства, и импортных налогов, то есть налогов, взимаемых таможней. По мнению Гетманцева, путем улучшения администрирования можно получить дополнительно 10-12 миллиардов в месяц. При этом даже эти резервы не станут заменой помощи партнеров, от которых в следующем году ожидается 1,3 триллиона.

В каком виде будет предоставлена помощь

В настоящее время в государственном бюджете предусмотрено финансирование преимущественно кредитами. На гранты же заложена совсем маленькая сумма. Однако, по словам Даниила Гетманцева, партнеры могут пересмотреть условия предоставления помощи.

Но как раз работа Министерства финансов и премьера состоит в том, чтобы увеличить долю грантов в той помощи, которую мы получим. С учетом того, что мы переходим через критическую планку в 100% ВВП (госдолг – 24 канал). Это опасно для развивающейся страны. Поэтому, скорее всего, партнеры могут пойти на встречу и значительную часть денег выделят нам в виде грантов, а не кредитов.

Гетманцев также подчеркнул, что по этому поводу МВФ проводит консультации с президентом и министрами.

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