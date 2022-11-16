Нещодавно Угорщина заявила, що заблокує пакет допомоги від ЄС на 18 мільярдів євро. Це майже половина від тієї суми, яка необхідна для закриття дефіциту державного бюджету України у 2023 році.

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Чи виділить ЄС допомогу попри блокування

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, ЄС знайде спосіб виділити фінансову допомогу навіть у випадку, якщо Угорщина не підтримає голосування.

Насправді ми вже маємо публічні зобов'язання від політиків ЄС і США щодо надання по 1,5 мільярда на місяць. Я вважаю, що ці публічні зобов'язання все ж справдяться, попри позицію Угорщини,

– сказав Данило Гетманцев в інтерв'ю 24 каналу.

Він додав, що попри особливу позицію Угорщини по українському питанню, вона завжди за тих чи інших умов погоджується з більшістю у ЄС. Проте для виділення цієї допомоги Україні ще доведеться докласти зусиль.

Хочу підкреслити, що ми не маємо 100% гарантій чи зобов’язань, на які ми можемо розраховувати. Певні політичні зміни, зміна кон'юктури чи економічної ситуації можуть вплинути на виділення нам коштів. Тому ми не повинні перебувати в ілюзіях, що в нас все добре і половина бюджету в 38 мільярдів – вже забезпечена. Це не так. Але ми зробимо все, щоб це було так,

– підкреслив Гетманцев

Що робитимуть, якщо обіцяна допомога не надійде

Якщо партнери України не виділять макрофінансову допомогу, Нацбанку доведеться вдаватися до емісії грошей, а фіксований курс гривні навряд чи вийде підтримувати. Окрім емісії, існує загроза скорочення видатків, за винятком видатків на армію.

Я б не хотів розглядати цей сценарій, але крім емісії гривні у нас є ще скорочення видатків як певне таке складне рішення. Ми ж розуміємо, що є певні статті видатків, які не будуть скорочуватися. Це армія, на яку йде 90% того, що ми заробляємо самі. Тобто тих податків, які ми збираємо самостійно,

– пояснив Гетманцев

Він додав, що для поповнення держбюджету необхідно забезпечити покращення якості адміністрування податків. Це стосується і акцизного податку всередині держави, і імпортних податків, тобто тих податків, які справляє митниця. На думку Гетманцева, шляхом покращення адміністрування можна отримати додатково 10 – 12 мільярдів на місяць. При цьому, навіть ці резерви не стануть заміною допомоги партнерів, від яких наступного року очікується 1,3 трильйона.

У якому вигляді буде надано допомогу

Наразі у державному бюджеті передбачено фінансування переважно кредитами. На гранти ж закладена зовсім невелика сума. Проте, за словами Данила Гетманцева, партнери можуть переглянути умови надання допомоги.

Але якраз робота Міністерства фінансів та прем’єра полягає в тому, аби збільшити долю грантів в тій допомозі, яку ми отримаємо. З урахуванням того, що ми переходимо через критичну планку в 100% ВВП (держборг – 24 канал). Це небезпечно для країни, що розвивається. Тому скоріш за все партнери можуть піти на зустріч і значну частину грошей виділять нам у вигляді грантів, а не кредитів.

Гетманцев також наголосив, що з цього приводу МВФ проводить консультації з президентом та міністрами.

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