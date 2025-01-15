Побільшало готівки: які банкноти найпопулярніші серед українців

Зростання готівкових коштів у 2024 році залишалося помірним і відповідало рівню 2023 року. В НБУ вважають, це свідчить про те, що громадяни та бізнес поступово адаптуються до умов повномасштабної війни.

Стан готівкового обігу в Україні

У 2024 році обсяг готівки в обігу в Україні зріс на 7,6% (або на 58 мільярдів гривень) і станом на 1 січня 2025 року склав 822,4 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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У готівковому обігу перебуває:

2,6 мільярда банкнот на загальну суму 814,3 мільярда гривень ;

на загальну суму ; 14,8 мільярда монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,96 мільярда гривень.

Середні показники на одну особу:

63 банкноти та 186 платіжних і обігових монет. Для порівняння, на початок 2024 року ці показники становили 66 банкнот і 177 монет.

Найпоширеніші номінали:

Банкноти номіналом 500 гривень (27,3% від загальної кількості банкнот в обігу).

(27,3% від загальної кількості банкнот в обігу). Монети номіналом 10 копійок (27,8% від усіх монет в обігу).

Найрідше зустрічаються:

Банкноти номіналом 50 гривень (4,4% від загальної кількості банкнот).

(4,4% від загальної кількості банкнот). Монети номіналом 10 гривень (1,8% від загальної кількості монет).

Цікаво! У 2024 році найбільше зросла кількість монет номіналом 5 та 10 гривень, їхній обсяг в обігу збільшився на 27% і 33% відповідно порівняно з початком року.

Які банкноти зараз в обігу / Фото: НБУ

НБУ вилучає банкноти з обігу

Національний банк України продовжує поступово вилучати з обігу банкноти номіналів 1, 2, 5 і 10 гривень, замінюючи їх відповідними монетами, які мають триваліший термін використання.

Що змінилося за 2024 рік:

Найбільше скоротилася кількість монет номіналом 25 копійок (на 0,1%), що пов’язано з вилученням цих неплатіжних монет.

(на 0,1%), що пов’язано з вилученням цих неплатіжних монет. Попит на банкноти номіналом 1 000 гривень зріс. Це пояснюється війною, оскільки люди надають перевагу банкнотам вищого номіналу для заощаджень.

Найбільше зменшилася кількість банкнот номіналом 200 гривень (на 24,5%). Це пов’язано із заміщенням їх банкнотами номіналом 1 000 гривень і поступовим вилученням старих зразків.

(на 24,5%). Це пов’язано із заміщенням їх банкнотами номіналом 1 000 гривень і поступовим вилученням старих зразків. Кількість банкнот номіналів 10 і 5 гривень зменшилася на 15% і 11% відповідно, через їхнє заміщення монетами.

Така динаміка відображає адаптацію грошового обігу до сучасних потреб та поступовий перехід на більш зносостійкі монети та банкноти вищого номіналу.