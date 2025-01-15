Стан готівкового обігу в Україні
У 2024 році обсяг готівки в обігу в Україні зріс на 7,6% (або на 58 мільярдів гривень) і станом на 1 січня 2025 року склав 822,4 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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У готівковому обігу перебуває:
- 2,6 мільярда банкнот на загальну суму 814,3 мільярда гривень;
- 14,8 мільярда монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,96 мільярда гривень.
Середні показники на одну особу:
- 63 банкноти та 186 платіжних і обігових монет. Для порівняння, на початок 2024 року ці показники становили 66 банкнот і 177 монет.
Найпоширеніші номінали:
- Банкноти номіналом 500 гривень (27,3% від загальної кількості банкнот в обігу).
- Монети номіналом 10 копійок (27,8% від усіх монет в обігу).
Найрідше зустрічаються:
- Банкноти номіналом 50 гривень (4,4% від загальної кількості банкнот).
- Монети номіналом 10 гривень (1,8% від загальної кількості монет).
Цікаво! У 2024 році найбільше зросла кількість монет номіналом 5 та 10 гривень, їхній обсяг в обігу збільшився на 27% і 33% відповідно порівняно з початком року.
Які банкноти зараз в обігу / Фото: НБУ
НБУ вилучає банкноти з обігу
Національний банк України продовжує поступово вилучати з обігу банкноти номіналів 1, 2, 5 і 10 гривень, замінюючи їх відповідними монетами, які мають триваліший термін використання.
Що змінилося за 2024 рік:
- Найбільше скоротилася кількість монет номіналом 25 копійок (на 0,1%), що пов’язано з вилученням цих неплатіжних монет.
- Попит на банкноти номіналом 1 000 гривень зріс. Це пояснюється війною, оскільки люди надають перевагу банкнотам вищого номіналу для заощаджень.
- Найбільше зменшилася кількість банкнот номіналом 200 гривень (на 24,5%). Це пов’язано із заміщенням їх банкнотами номіналом 1 000 гривень і поступовим вилученням старих зразків.
- Кількість банкнот номіналів 10 і 5 гривень зменшилася на 15% і 11% відповідно, через їхнє заміщення монетами.
Така динаміка відображає адаптацію грошового обігу до сучасних потреб та поступовий перехід на більш зносостійкі монети та банкноти вищого номіналу.