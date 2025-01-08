В Україні зросла глибока бідність від початку вторгнення: експертка назвала цифри

Попри зростання зарплат в Україні, рівень бідності серед громадян стає вищим. Зокрема за два роки від початку повномасштабного вторгнення бідність серед українців зросла в 1,7 раза.

В Україні зросла бідність від початку повномасштабної війни

Водночас глибока бідність, тобто кількість людей на межі виживання, збільшилась у 7 разів, пише 24 канал з посиланням на докторку економічних наук, завідувачку відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмилу Черенько.

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Експертка навела дані макроекономічного та монетарного огляду Національного банку України. Ця інформація свідчить про те, що зарплати в Україні у 2024 році дійсно зросли.

Так у третьому кварталі минулого року номінальні зарплати збільшилися на 22,3%, а реальні — на 14,2%. Крім того, з 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата зросла з 7 100 гривень до 8 000 гривень.

Але мінімальна пенсія лишається на рівні 2 361 гривні. А це мала сума для людей похилого віку, які не працюють та не мають підтримки родичів.

Черненко пояснила, що з 2022 до 2023 року рівень бідності в Україні зріс у 1,7 раза. Це не є критично важливим для країни в стані війни. Однак людей, які опинилися на межі виживання, стало більше в 7 разів. Їхня кількість зросла з 1,3% у 2021 році до 8,8% у 2023-му.

Зауважте! Науковиця наголосила, що станом на сьогодні ситуація критична навіть не для тих, хто працює, а для тих, хто не має допомоги від родичів і живе не мінімальні соціальні трансферти.