Середня зарплатня українських чиновників зросла до 55 тисяч гривень

Міністерство фінансів опублікувало оновлені дані про оплату праці та чисельність працівників державних органів, місцевих адміністрацій і судової системи. У серпні 2024 року середня зарплата в цих установах склала 55,8 тисяч гривень.

Де зарплати найбільші

Міністерство фінансів повідомляє, що порівняно з січнем зарплата зросла на 44,6%, тоді вона становила 38,6 тисяч гривень.

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Отже, зарплата чиновників значно вища за середній показник по Україні. У другому кварталі середня зарплата штатних працівників (до вирахування податків) становила 21 тисячу гривень.

Де найвищі зарплати:

Лідером за рівнем зарплат є Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Середня зарплата її працівників становить 111,9 тисяч гривень, а в комісії працює 531 особа. Зарплата керівництва досягає 223,6 тисяч гривень.

В Антимонопольному комітеті середня зарплата складає 97 тисяч гривень, тут працюють 262 особи, а зарплата керівництва становить 191,2 тисячі гривень.

У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата становить 71,5 тисяч гривень, а чисельність працівників, які отримують зарплату, – 682 особи. Керівництву платять 121,8 тисяч гривень.

Кількість чиновників в Україні

Станом на 1 січня 2024 року в 108 органах державної влади працювало 169 тисяч осіб. Протягом 2023 року кількість працівників скоротилася на 6,8 тисячі.

Зауважте! У грудні 2023 року Кабінет Міністрів затвердив реформу оплати праці державних службовців, що дозволить зекономити 8 мільярдів гривень на рік.