За рік в Україні суттєво подорожчали комунальні послуги
- За рік вартість комунальних послуг в Україні зросла на 19,1%, найбільше подорожчала електроенергія – на 63,6%.
- Ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишаються без змін; наразі немає конкретних планів щодо підвищення тарифів.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до завершення опалювального сезону тарифи не переглядатимуть.
За рік вартість комунальних послуг в Україні зросла на 19,1%. Найбільше подорожчала електроенергія – її тариф збільшився на 63,6%.
Як зросли ціни на комуналку в Україні
Також суттєво зросли тарифи на послуги з управління багатоквартирними будинками – на 10,3%, передає 24 Канал з посиланням на Держстат.
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Загалом тарифи на комунальні послуги зросли наступним чином:
- утримання та ремонт житла – 4,2%,
- водопостачання – 0,7%,
- вивезення сміття – 9,6%,
- каналізація – 0,6%,
- управління багатоквартирними будинками – 10,3%,
- електроенергія – 63,6%.
Зауважте! Водночас ціни на деякі комунальні послуги залишилися без змін, зокрема на природний газ, гарячу воду та опалення.
Чи будуть рости тарифи на комунальні послуги
В Україні поки що немає конкретних планів щодо підвищення комунальних тарифів. Деякі з них не змінювалися з початку війни, а окремі залишаються незмінними ще з 2021 року.
Про це заявляв голова комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус.
Таких планів нема. Хоча я поки не знаю, що може бути з тарифом на воду та розподіл газу,
– зазначав Герус.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до завершення опалювального сезону тарифи не переглядатимуть, однак цей період добігає кінця вже за кілька місяців.