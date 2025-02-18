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Економіка Тарифи За рік в Україні суттєво подорожчали комунальні послуги
18 лютого, 12:35
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За рік в Україні суттєво подорожчали комунальні послуги

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • За рік вартість комунальних послуг в Україні зросла на 19,1%, найбільше подорожчала електроенергія – на 63,6%.
  • Ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишаються без змін; наразі немає конкретних планів щодо підвищення тарифів.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до завершення опалювального сезону тарифи не переглядатимуть.

За рік вартість комунальних послуг в Україні зросла на 19,1%. Найбільше подорожчала електроенергія – її тариф збільшився на 63,6%.

Як зросли ціни на комуналку в Україні

Також суттєво зросли тарифи на послуги з управління багатоквартирними будинками – на 10,3%, передає 24 Канал з посиланням на Держстат.

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Загалом тарифи на комунальні послуги зросли наступним чином:

  • утримання та ремонт житла – 4,2%,
  • водопостачання – 0,7%,
  • вивезення сміття – 9,6%,
  • каналізація – 0,6%,
  • управління багатоквартирними будинками – 10,3%,
  • електроенергія – 63,6%.

Зауважте! Водночас ціни на деякі комунальні послуги залишилися без змін, зокрема на природний газ, гарячу воду та опалення.

Чи будуть рости тарифи на комунальні послуги

В Україні поки що немає конкретних планів щодо підвищення комунальних тарифів. Деякі з них не змінювалися з початку війни, а окремі залишаються незмінними ще з 2021 року.

Про це заявляв голова комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус.

Таких планів нема. Хоча я поки не знаю, що може бути з тарифом на воду та розподіл газу,
– зазначав Герус.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до завершення опалювального сезону тарифи не переглядатимуть, однак цей період добігає кінця вже за кілька місяців.