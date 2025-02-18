За рік в Україні суттєво подорожчали комунальні послуги

За рік вартість комунальних послуг в Україні зросла на 19,1%. Найбільше подорожчала електроенергія – її тариф збільшився на 63,6%.

Як зросли ціни на комуналку в Україні

Також суттєво зросли тарифи на послуги з управління багатоквартирними будинками – на 10,3%, передає 24 Канал з посиланням на Держстат.

Читайте також У Росії суттєво подорожчали похорони: як населення намагається боротися з проблемою

Загалом тарифи на комунальні послуги зросли наступним чином:

утримання та ремонт житла – 4,2%,

водопостачання – 0,7%,

вивезення сміття – 9,6%,

каналізація – 0,6%,

управління багатоквартирними будинками – 10,3%,

електроенергія – 63,6%.

Зауважте! Водночас ціни на деякі комунальні послуги залишилися без змін, зокрема на природний газ, гарячу воду та опалення.

Чи будуть рости тарифи на комунальні послуги

В Україні поки що немає конкретних планів щодо підвищення комунальних тарифів. Деякі з них не змінювалися з початку війни, а окремі залишаються незмінними ще з 2021 року.

Про це заявляв голова комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус.

Таких планів нема. Хоча я поки не знаю, що може бути з тарифом на воду та розподіл газу,

– зазначав Герус.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до завершення опалювального сезону тарифи не переглядатимуть, однак цей період добігає кінця вже за кілька місяців.