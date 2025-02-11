Чи зміняться в Україні тарифи на комуналку

Ба більше, деякі з них залишаються незмінними з 2021 року, пише 24 канал з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус.

Читайте також Як зросте тариф на доставку газу після припинення транзиту російського палива

Таких планів нема. Хоча я поки не знаю, що може бути з тарифом на воду і розподіл газу,

– сказав Герус.

Він зазначив, що останнього разу тарифи міняли перед війною. Те саме з розподілом газу. Також, згідно з його слів, в Україні не однаково підходять до тарифів.

Деякі тарифи зростали навіть минулого року, а деякі залишаються незмінними з 2021 року,

– сказав він.

Зокрема нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що мова про підвищення тарифів до завершення опалювального сезону не стоїть. Проте цей сезон закінчується вже через пару місяців.

Зауважте! Тому у відповідь на запитання, чи можливі зміни у цінах після опалювального сезону, Герус сказав, що "не чув про такі плани чи про обговорення такого варіанту".