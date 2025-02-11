Изменятся ли в Украине тарифы на коммуналку

Более того, некоторые из них остаются неизменными с 2021 года, пишет 24 канал со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус.

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Таких планов нет. Хотя я пока не знаю, что может быть с тарифом на воду и распределение газа,

– сказал Герус.

Он отметил, что последний раз тарифы меняли перед войной. То же самое с распределением газа. Также, согласно его словам, в Украине не одинаково подходят к тарифам.

Некоторые тарифы росли даже в прошлом году, а некоторые остаются неизменными с 2021 года,

– сказал он.

В частности недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что речь о повышении тарифов до завершения отопительного сезона не стоит. Однако этот сезон заканчивается уже через пару месяцев.

Заметьте! Поэтому в ответ на вопрос, возможны ли изменения в ценах после отопительного сезона, Герус сказал, что "не слышал о таких планах или об обсуждении такого варианта".