В українців зростають зарплати: в НБУ пояснили, чому так відбувається

В Україні поступово зростають заробітні плати, що зумовлено кількома чинниками. Як пояснюють в Нацбанку, причиною цьому стають як працівники й роботодавці, так і ситуація на ринку праці.

Потреба у кваліфікованих кадрах

Останнім часом роботодавці стикаються з нестачею кваліфікованих кадрів та збільшенням кількості мігрантів. Загалом у 2024 році спостерігається зростання тиску з боку тих, хто шукає роботу на вигідних умовах, так і з боку надавачів робочих місць.

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Це відбувається на тлі збільшення мінімальної зарплати, яке відбулося на початку року.

Зростання зарплат, значні обсяги витрат бюджету на грошове забезпечення військовослужбовців, індексація пенсій (з березня) і підвищення виплат, прив'язаних до мінімальної зарплати, сприяли збільшенню доходів домогосподарств, що, зі свого боку, підтримує споживчий попит,

– йдеться у звіті НБУ.

Вакансій більше

Останнім часом також спостерігається зростання кількості нових вакансій на сайтах для пошуку роботи, що свідчить про стабільний попит на працівників у країні. Підприємства все частіше мають труднощі у пошуку як висококваліфікованих, так і некваліфікованих співробітників.

! Водночас як свідчить аналіз кількості резюме на сайтах з пошуку працевлаштування, кількість осіб, що активно шукають роботу, зменшується.

У НБУ вважають, що така тенденція може бути пов'язана як із відновленням зайнятості, так і з обмеженою пропозицією на ринку праці, включаючи фактори мобілізації та міграції.