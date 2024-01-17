Ускладнення економічної ситуації: чому Україні терміново необхідна підтримка Заходу

Якщо Україні не надуть фінансову допомогу, українському уряду доведеться приймати рішення про друкування грошей. А це сприятиме посиленню кризи у деяких галузях.

Чому імовірна криза в Україні

Економістка ЄБРР Беата Яворчик вважає, що своєчасна міжнародна підтримка дозволить Україні уникнути кризи. На її думку, негативний сценарій імовірний, попри зростання української економіки у 2023 році на майже 5%.

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Беата Яворчик Економіст Європейського банку реконструкції та розвитку Великий ризик полягає в тому, що якщо гроші не надійдуть з-за кордону, ситуація може піти по спіралі, і уряду, можливо, доведеться вдатися до друкарського верстата.

Попри все, Яворчик наполягає на якісній роботі українського уряду. Економістка вважає, що Україну потрібно підтримувати не тільки у військовому сенсі, а і надавати додаткове фінансове забезпечення для держбюджету.

Також Яворчик анонсувала нову підтримку від ЄБРР у сумі від 7,5 до 15 мільярдів євро. Особлива увага буде приділятися приватному сектору. На думку Яворчик, саме ця галузь України потребує додаткового фінансування для відновлення і розвитку.

Чому сприяє друк гривні

Після початку повномасштабного вторгнення, Україна опинилась у кризовій ситуації. Тоді НБУ був вимушений викупити державні облігації на суму 400 мільярдів гривень і "запустити верстат".

Саме через вимушений друк гривні, валюта зросла майже вдвічі. Збільшення інфляції до рівня 26,6% відбулося, у тому числі і через цей аспект.