Як ураження енергетичних об’єктів вплине на відновлення української економіки

Росія продовжує тероризувати Україну, здійснюючи обстріли критичної інфраструктури. Руйнування впливають на можливість України відновлювати економічний сектор.

Як зміниться українська економіка

В НБУ зауважили також, що ризик недостатності міжнародного фінансування в цьому році суттєво послабився, однак ризики ритмічності його надходження зберігаються, передає 24 Канал.

Читайте також Деякі військовослужбовці можуть отримувати майже 200 тисяч гривень зарплати

Зовнішнє фінансування української сторони може скоротитись через:

негативні міграційні тенденції;

поглиблення конфлікту на Близькому Сході.

Що сприяло відновленню економіки

На думку регулятора, відновленню економічної активності сприяло значне пожвавлення попиту, як зовнішнього, так і внутрішнього. У НБУ прогнозують що:

у 2024 році економіка зросте на 3%,

а уже у 2025 – 2026 роках на 4,5 – 5%.

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни,

– підкреслили в НБУ.

Що відбувається з українською економікою зараз

За І кварталі 2024 року зростання реального ВВП було слабшим, саме через скорочення бюджетних видатків. Значну роль зіграла затримка зовнішнього фінансування.

Також негативно на економічний сектор вплинуло блокування кордонів з боку Польщі. Дії польських мітингарів спричинили значні збитки для обох країн. Україна змогла знайти вихід з цієї ситуації, використовуючи новий морський коридор.

Макроекономічний прогноз НБУ / Інфографіка – НБУ