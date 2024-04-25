Як зміниться українська економіка
В НБУ зауважили також, що значні ризики залишаються і в питанні отримання Україною стабільної міжнародної підтримки, передає 24 Канал.
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Зовнішнє фінансування української сторони може скоротитись через:
- негативні міграційні тенденції;
- поглиблення конфлікту на Близькому Сході.
Що сприяло відновленню економіки
На думку регулятора, відновленню економічної активності сприяло значне пожвавлення попиту, як зовнішнього, так і внутрішнього. У НБУ прогнозують що:
- у 2024 році економіка зросте на 3%,
- а уже у 2025 – 2026 роках на 4,5 – 5%.
Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни,
– підкреслили в НБУ.
Що відбувається з українською економікою зараз
За І кварталі 2024 року зростання реального ВВП було слабшим, саме через скорочення бюджетних видатків. Значну роль зіграла затримка зовнішнього фінансування.
Також негативно на економічний сектор вплинуло блокування кордонів з боку Польщі. Дії польських мітингарів спричинили значні збитки для обох країн. Україна змогла знайти вихід з цієї ситуації, використовуючи новий морський коридор.
Макроекономічний прогноз НБУ / Інфографіка – НБУ