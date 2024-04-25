Как изменится украинская экономика

В НБУ отметили также, что риск недостаточности международного финансирования в этом году существенно ослаб, однако риски ритмичности его поступления сохраняются, передает 24 Канал.

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Внешнее финансирование украинской стороны может сократиться из-за:

негативных миграционных тенденций;

углубления конфликта на Ближнем Востоке.

Что способствовало восстановлению экономики

По мнению регулятора, восстановлению экономической активности способствовало значительное оживление спроса, как внешнего, так и внутреннего. В НБУ прогнозируют что:

в 2024 году экономика вырастет на 3%,

а уже в 2025 – 2026 годах на 4,5 – 5%.

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны,

– подчеркнули в НБУ.

Что происходит с украинской экономикой сейчас

За I квартале 2024 года рост реального ВВП был слабее, именно из-за сокращения бюджетных расходов. Значительную роль сыграла задержка внешнего финансирования.

Также негативно на экономический сектор повлияло блокирование границ со стороны Польши. Действия польских митингующих вызвали значительные убытки для обеих стран. Украина смогла найти выход из этой ситуации, используя новый морской коридор.

Макроэкономический прогноз НБУ / Инфографика – НБУ