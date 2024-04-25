Кто имеет право на доплаты
Этот бонус, введен правительством, нацелен на стимулирование военных, которые находятся на "нуле", то есть в первой линии наступления или обороны. Выплата дополняет ранее установленную выплату в 100 тысяч гривен.
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Получить эти дополнительные средства смогут представители всех вооруженных сил Украины, включая:
- Национальную гвардию;
- СБУ;
- Главное управление разведки;
- Государственную пограничную службу;
- Службу специальной связи и информации;
- полицейских, которые выполняют работу в непосредственном контакте с врагом.
Какие выплаты имеют военные на "нуле"
Военнослужащие, активно привлечены к боевым или специальных операций в первом эшелоне обороны или наступления, а также те, кто действует близко к ротного опорного пункта, имеют возможность получать дополнительные финансовые бонусы. Они также могут получить вознаграждение за задачи, выполнены между позициями украинских и вражеских сил, как на оккупированных территориях, так и на территории самого агрессора.
Эти бонусы включают:
- Денежное обеспечение, что варьируется от 20 100 гривен в зависимости от звания и стажа;
- 100 тысяч гривен за "боевые" задачи;
- 70 тысяч гривен дополнительного вознаграждения.
В общем, военнослужащие, которые находятся на передовой, могут накопить более 190 тысяч гривен.