Кто имеет право на доплаты

Этот бонус, введен правительством, нацелен на стимулирование военных, которые находятся на "нуле", то есть в первой линии наступления или обороны. Выплата дополняет ранее установленную выплату в 100 тысяч гривен.

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Получить эти дополнительные средства смогут представители всех вооруженных сил Украины, включая:

Национальную гвардию;

СБУ;

Главное управление разведки;

Государственную пограничную службу;

Службу специальной связи и информации;

полицейских, которые выполняют работу в непосредственном контакте с врагом.

Какие выплаты имеют военные на "нуле"

Военнослужащие, активно привлечены к боевым или специальных операций в первом эшелоне обороны или наступления, а также те, кто действует близко к ротного опорного пункта, имеют возможность получать дополнительные финансовые бонусы. Они также могут получить вознаграждение за задачи, выполнены между позициями украинских и вражеских сил, как на оккупированных территориях, так и на территории самого агрессора.

Эти бонусы включают:

Денежное обеспечение, что варьируется от 20 100 гривен в зависимости от звания и стажа;

100 тысяч гривен за "боевые" задачи;

70 тысяч гривен дополнительного вознаграждения.

В общем, военнослужащие, которые находятся на передовой, могут накопить более 190 тысяч гривен.

Важно! Выплата в 70 тысяч гривен не зависит от конкретного месяца и начисляется после накопления 30 дней на боевых позициях, в отличие от ежемесячных "боевых", которые определяются количеством дней, проведенных на выполнении задач.