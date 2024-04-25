Кто имеет право на доплаты

Этот бонус, введен правительством, нацелен на стимулирование военных, которые находятся на "нуле", то есть в первой линии наступления или обороны. Выплата дополняет ранее установленную выплату в 100 тысяч гривен.

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Получить эти дополнительные средства смогут представители всех вооруженных сил Украины, включая:

  • Национальную гвардию;
  • СБУ;
  • Главное управление разведки;
  • Государственную пограничную службу;
  • Службу специальной связи и информации;
  • полицейских, которые выполняют работу в непосредственном контакте с врагом.

Какие выплаты имеют военные на "нуле"

Военнослужащие, активно привлечены к боевым или специальных операций в первом эшелоне обороны или наступления, а также те, кто действует близко к ротного опорного пункта, имеют возможность получать дополнительные финансовые бонусы. Они также могут получить вознаграждение за задачи, выполнены между позициями украинских и вражеских сил, как на оккупированных территориях, так и на территории самого агрессора.

Эти бонусы включают:

  • Денежное обеспечение, что варьируется от 20 100 гривен в зависимости от звания и стажа;
  • 100 тысяч гривен за "боевые" задачи;
  • 70 тысяч гривен дополнительного вознаграждения.

В общем, военнослужащие, которые находятся на передовой, могут накопить более 190 тысяч гривен.