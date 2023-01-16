Багато українців мають прострочені кредити: що буде з банками

Українські банки підійшли до кризи підготовленими, з хорошим капіталом та ліквідністю. На перший час опісля вторгнення практично усі вони пропонували своїм боржникам кредитні канікули. Та після місяців економічної невизначеності та масштабних руйнувань частка непрацюючих кредитів досягла 37%.

Глибока економічна криза, спричинена повномасштабним вторгненням викликає погіршення якості кредитного портфеля банків. Починаючи з червня 2022 року банки розпочали поступове визнання непрацюючих кредитів (NPL).

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До непрацюючих кредитів за означенням Нацбанку входять ті боргові зобов'язання, які не сплачувалися понад 90 днів або які не можуть обслуговуватись без стягнення застави.

Які банки мають найвищі кредитні портфелі

Станом на 1 грудня 2022 року найбільший об'єм непрацюючих кредитів має ПриватБанк – 188 103 мільйони гривень. Трійку банків за обсягом NPL займають державні фінустанови. Нацбанк очікує, що в подальшому частка непрацюючих кредитів може збільшитися до 60%.

Однак висока частки NPL у кредитному портфелі банку ще не говорить про його неминуче банкрутство. Є і інші способи підтримувати дохідність фінустанови.

Заробіток на карткових операціях українців за кордоном і непогана різниця між вартістю залучених депозитів та ставками за депозитними сертифікатами дозволяють банкам підтримувати операційний прибуток. Деяким з них після війни може не знадобитися додатковий капітал,

– вважає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Водночас для банків, які спеціалізуються на кредитуванні це є серйозною проблемою.

Для банків, у яких непроцентні доходи становили менше 15% від усіх доходів, збільшення NPL на 10% є проблемою. Для банків, у яких різні види доходів були збалансовані, навіть перетворення половини кредитного портфеля на NPL може не вплинути на їхню стійкість,

– зазначає асоційований експерт "CASE-Україна" Євген Дубогриз.

Під час війни НБУ не буде визнавати банкрутами банки через порушення вимог до капіталу. При цьому регулятор оцінює ліквідність і платіжну дисципліну установ. За вади в цих сферах у 2022 році він вивів з ринку Мегабанк та банк "Січ".

При цьому українцям не варто боятися за свої вклади навіть у разі банкрутства фінустанови. Під час воєнного стану держава навіть запровадила стовідсоткові гарантії на депозити вкладників.

У банків є 3 опції для боротьби з NPL: реструктурізація, продаж або списання. Під час війни цей вибір звузився, адже багато потужностей українських компаній було повністю зруйновано. Однак, у майбутньому стане можливим отримання репарацій, коштом яких і можна буде компенсувати прострочені кредити постраждалих боржників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія платить мільярд доларів на день за війну в Україні. Шалені військові витрати і санкції заганяють російську економіку в глибоку яму, вибиратися з якої доведеться роками.