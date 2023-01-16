Глубокий экономический кризис, вызванный полномасштабным вторжением, вызывает ухудшение качества кредитного портфеля банков. Начиная с июня 2022 года, банки начали постепенное признание неработающих кредитов (NPL).

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В неработающие кредиты по определению Нацбанка входят те долговые обязательства, которые не выплачивались более 90 дней или не могут обслуживаться без взыскания залога.

Какие банки имеют самые высокие кредитные портфели

На 1 декабря 2022 года наибольший объем неработающих кредитов имеет ПриватБанк – 188 103 миллиона гривен. Тройку банков по объему NPL занимают государственные финучреждения. Нацбанк ожидает, что в дальнейшем доля неработающих кредитов может увеличиться до 60%.

Однако высокая доля NPL в кредитном портфеле банка еще не говорит о его неизбежном банкротстве. Есть и другие способы поддерживать доходность финучреждения.

Заработок на карточных операциях украинцев за границей и неплохая разница между стоимостью привлеченных депозитов и ставками по депозитным сертификатам позволяют банкам поддерживать операционную прибыль. Некоторым из них после войны может не потребоваться дополнительный капитал,

– считает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

В то же время для банков, специализирующихся на кредитовании, это серьезная проблема.

Для банков, у которых непроцентные доходы составляли менее 15% всех доходов, увеличение NPL на 10% является проблемой. Для банков, у которых разные виды доходов были сбалансированы, даже превращение половины кредитного портфеля в NPL может не повлиять на их устойчивость,

– отмечает ассоциированный эксперт "CASE-Украина" Евгений Дубогрыз.

При этом украинцам не стоит опасаться за свои вклады даже в случае банкротства финучреждения. Во время военного положения государство даже ввело стопроцентные гарантии на депозиты вкладчиков.

Во время войны НБУ не будет признавать банкротами банки из-за нарушения требований к капиталу. При этом регулятор оценивает ликвидность и платежную дисциплину учреждений. Из-за недостатков в этих сферах в 2022 году он вывел с рынка Мегабанк и банк "Сич".

У банков есть 3 опции для борьбы с NPL: реструктуризация, продажа или списание. Во время войны этот выбор сузился, ведь многие мощности украинских компаний были полностью разрушены. Однако, в будущем станет возможным получение репараций, за счет которых и можно будет компенсировать просроченные кредиты пострадавших должников.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия платит миллиард долларов в день за войну в Украине. Безумные военные расходы и санкции загоняют российскую экономику в глубокую яму, выбираться из которой придется годами.