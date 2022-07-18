Українські банки вперше за час війни отримали прибуток: хто заробив найбільше

Українські банки у травні вперше отримали прибуток від початку війни в Україні. Він склав понад 6 мільярдів гривень. Який банк виявився найприбутковішим, читайте далі.

Прибутки банків

Прибутки та збитки банків з українським капіталом

78% відсотків від загального прибутку українських банків у травні (6,1 мільярда гривень) заробив "Приватбанк". У невеликий плюс також вийшов "Укргазбанк" – 0,4 мільярда гривень. Інші державні банки – зазнали збитків.

Читайте також Креативні трейдери: як отримати мерч за ідею

Обсяг прибутку та збитку українських банків

АТ "Приватбанк" заробив 4,8 мільярда гривень.

АБ "Укргазбанк" заробив 0,4 мільярда гривень.

АТ "Укрексімбанк" зазнав збитків на 0,07 мільярда гривень.

АТ "Ощадбанк" зазнав збитків на 1,3 мільярда гривень.

Інфографіка Опендатабот

Прибуток банків з іноземним капіталом

Банки з іноземним капіталом гуртом заробили за травень 1,96 мільярда гривень. Основний прибуток – заробітки "ОТП банк" (1,1 мільярда гривень), "Райффайзен" (0,5 мільярда гривень) та "УкрСиб" (0,4 мільярда гривень).

Серед усіх банків з іноземним капіталом за 5 місяців 2022 року найбільше збитків зазнали "Прокредит" – 0,7 мільярда гривень та "Укрвест" – 0,6 мільярда гривень.

У групі банків із приватним капіталом лідирує банк "Південний" із прибутком 0,3 мільярда гривень за 5 місяців цього року, другу позицію посідає "ПУМБ" із прибутком 0,22 мільярда гривень.

Інфографіка Опендатабот

Зауважте, що баланс українських банків із приватним капіталом залишався позитивним впродовж всіх місяців війни – на відміну від решти банків. Загалом баланс українських банків все ще залишається негативним. Мовиться про 1,3 мільярда грвиень.

Може зацікавити – як працюють банки в умовах війни: дивіться відео

– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.