Українські банки вперше за час війни отримали прибуток: хто заробив найбільше
Джерело:Опендатабот
Українські банки у травні вперше отримали прибуток від початку війни в Україні. Він склав понад 6 мільярдів гривень. Який банк виявився найприбутковішим, читайте далі.
Прибутки банків
Прибутки та збитки банків з українським капіталом
78% відсотків від загального прибутку українських банків у травні (6,1 мільярда гривень) заробив "Приватбанк". У невеликий плюс також вийшов "Укргазбанк" – 0,4 мільярда гривень. Інші державні банки – зазнали збитків.
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Обсяг прибутку та збитку українських банків
- АТ "Приватбанк" заробив 4,8 мільярда гривень.
- АБ "Укргазбанк" заробив 0,4 мільярда гривень.
- АТ "Укрексімбанк" зазнав збитків на 0,07 мільярда гривень.
- АТ "Ощадбанк" зазнав збитків на 1,3 мільярда гривень.
Інфографіка Опендатабот
Прибуток банків з іноземним капіталом
Банки з іноземним капіталом гуртом заробили за травень 1,96 мільярда гривень. Основний прибуток – заробітки "ОТП банк" (1,1 мільярда гривень), "Райффайзен" (0,5 мільярда гривень) та "УкрСиб" (0,4 мільярда гривень).
Серед усіх банків з іноземним капіталом за 5 місяців 2022 року найбільше збитків зазнали "Прокредит" – 0,7 мільярда гривень та "Укрвест" – 0,6 мільярда гривень.
У групі банків із приватним капіталом лідирує банк "Південний" із прибутком 0,3 мільярда гривень за 5 місяців цього року, другу позицію посідає "ПУМБ" із прибутком 0,22 мільярда гривень.
Інфографіка Опендатабот
Зауважте, що баланс українських банків із приватним капіталом залишався позитивним впродовж всіх місяців війни – на відміну від решти банків. Загалом баланс українських банків все ще залишається негативним. Мовиться про 1,3 мільярда грвиень.Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.
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