Прибыли банков
Прибыли и убытки банков с украинским капиталом
78% процентов от общего дохода украинских банков в мае (6,1 миллиарда гривен) заработал "Приватбанк". В небольшой плюс также вышел "Укргазбанк" – 0,4 миллиарда гривен. Другие государственные банки – понесли убытки.
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Объем прибыли и убытка украинских банков
- АО "Приватбанк" заработало 4,8 миллиарда гривен.
- АБ "Укргазбанк" заработал 0,4 миллиарда гривен.
- АО "Укрэксимбанк" понес убытки на 0,07 миллиарда гривен.
- АО "Ощадбанк" понес убытки на 1,3 миллиарда гривен.
Инфографика Опендатабот
Прибыль банков с иностранным капиталом
Банки с иностранным капиталом оптом заработали за май 1,96 миллиарда гривен . Основная прибыль – заработки "ОТП банк" (1,1 миллиарда гривен), "Райффайзен" (0,5 миллиарда гривен) и "УкрСиб" (0,4 миллиарда гривен).
Среди всех банков с иностранным капиталом за 5 месяцев 2022 года больше убытков понесли "Прокредит" - 0,7 миллиарда гривен и "Укрвест" - 0,6 миллиарда гривен.
В группе банков с частным капиталом лидирует банк "Южный" с прибылью 0,3 миллиарда гривен за 5 месяцев этого года, вторую позицию занимает "ПУМБ" с прибылью 0,22 миллиарда гривен.
Инфографика Опендатабот
Обратите внимание, что баланс украинских банков с частным капиталом оставался положительным на протяжении всех месяцев войны – в отличие от остальных банков. В общем, баланс украинских банков все еще остается отрицательным. Речь идет о 1,3 миллиарда гривен.