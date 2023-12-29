Розміщення українських біженців в Болгарії: програму вирішили продовжити

Уряд Болгарії продовжив програму державної підтримки для розміщення українців, які отримали тимчасовий захист внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про те, як довго цього разу триватиме програма - читайте далі.

Дія схеми держпідтримки мала закінчитися вже 31 грудня 2023 року, проте уряд вирішив продовжити її до 30 квітня 2024 року.

Читайте також: Друге Різдво не вдома: чи дорого обійдуться свята українцям за кордоном

Згідно з даними на офіційному урядовому порталі, за час повномасштабної війни 2 133 450 українців приїхало у Болгарію, з них 52 125 особи залишаються досі в країні.

Що відомо про труднощі із програмою допомоги українцям у Болгарії

Для отримання тимчасового захисту зареєструвався 171 571 українець. За державною схемою розміщено 6 919 осіб.

Труднощі та скандали в Болгарії почались ще наприкінці весни:

так, з 31 травня українці, що безкоштовно проживали в готелях Болгарії, були змушені їх покинути через закінчення гуманітарної держпрограми;

водночас влада Болгарії заявила, що з початком літнього туристичного сезону не може дозволити собі утримувати громадян України у прибережних готелях – біженців частково переселили в простіші заклади.

наприкінці вересня у Болгарії заявили, що продовжують програму безплатного проживання українських біженців у готелях. Стало відомо, що громадяни України зможуть залишатися у них до 31 жовтня, а потім біженців буде 15 днів на розв'язання питання з житлом.

Так, за рішенням влади Болгарії українців з 15 листопада мали переселити з готелів на державні бази. Проте, після серії протестів, українцям таки дозволили залишитись на місцях ще 4 місяці.

На початку конфлікту Європейський Союз виділив майже 100 мільйонів євро владі Софії на покриття витрат, пов'язаних з кризою біженців.