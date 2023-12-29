Действие схемы господдержки должно закончиться уже 31 декабря 2023 года, однако правительство решило продлить ее до 30 апреля 2024 года.

Читайте также: Второе Рождество вне дома: дорого ли обойдутся праздники украинцам за границей

Согласно данным на официальном правительственном портале, за время полномасштабной войны 2 133 450 украинцев приехало в Болгарию, из них 52 125 человек остаются до сих пор в стране.

Любопытно! Для получения временной защиты зарегистрировалось 171 571 украинец. По государственной схеме размещено 6919 человек.

Что известно о трудностях с программой помощи украинцам в Болгарии

Трудности и скандалы в Болгарии начались еще в конце весны :

так, с 31 мая украинцы, бесплатно проживавшие в гостиницах Болгарии, были вынуждены покинуть их из-за окончания гуманитарной госпрограммы;

В то же время власти Болгарии заявили, что с началом летнего туристического сезона не могут позволить себе содержать граждан Украины в прибрежных отелях – беженцев частично переселили в более простые заведения.

в конце сентября в Болгарии заявили, что продолжают программу бесплатного проживания украинских беженцев в отелях. Стало известно, что граждане Украины смогут оставаться у них до 31 октября, а затем беженцев будет 15 дней решения вопроса с жильем.

Так, по решению властей Болгарии украинцев с 15 ноября должны были переселить из гостиниц на государственные базы. Однако после серии протестов украинцам разрешили остаться на местах еще 4 месяца.