5 000 євро, щоб виїхали з країни: Фінляндія заплатить українським біженцям

Фінляндія заплатить близько 5 300 євро українським біженцям, які повернуться додому. Отримати їх можна буде вже з наступного року.

Фінляндія заплатить українцям

Відповідні зміни ухвалив уряд країни, а діяти вони почнуть з 1 січня 2024 року. Дійсно країна готова заплатити по 5 300 євро для українців, які добровільно повернуться додому.

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Новий регламент замінить попередній, термін дії якого закінчується наприкінці 2023 року. Новий регламент реалізує зобов'язання урядової програми з надання субсидії на добровільне повернення, щоб стимулювати якнайшвидший виїзд із країни та відмову від оскарження рішення про надання прихистку. Також було поставлено за мету гармонізувати розмір субсидії на рівні країн-компараторів,

– повідомили в уряді.

Тож 5,3 тисячі євро отримують ті біженці, які подали заяву на добровільне повернення в Україну менш ніж за 30 днів після першого негативного рішення щодо притулку або відкликання заяви. Якщо подати заяву після 30 днів, розмір допомоги зменшується до 2 тисяч євро.

Гроші можна витратити на:

дорогу;

освіту;

відкриття бізнесу.

Фінляндія закрила кордон з Росією через гібридну війну, яку та веде. Москва повторює сценарій "міграційної кризи", яка була на кордоні Польщі та Білорусі, й тим самим намагається дестабілізувати НАТО. З вересня 2023 року до фінського кордону з країни-агресорки прибуло близько 300 шукачів притулку, переважно з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії.