Одна з країн ЄС більше не може приймати українців: чому біженцям відмовляють у прихистку

Муніципалітети Нідерландів змушені відмовляти українським біженцям в наданні притулку. Причиною є брак місць для розміщення.

Одна з країн більше не може приймати українців

Подібні муніципальні центри для розміщення українців уже кілька місяців переповнені, пише 24 Канал з посиланням на NOS.

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Через це асоціація муніципалітетів у Нідерландах (VNG) нещодавно надіслала стурбований лист прем'єр-міністру країни. Водночас мерії чотирьох найбільших міст звернулися до Міністерства у справах притулку та міграції з проханням вжити відповідних заходів щодо ситуації. Також ця ситуація непокоїть Раду у справах біженців Нідерландів та муніципалітет Амстердама.

Цього тижня нам довелося відправити десятки людей без місця для проживання в Амстердамі, як і минулого тижня. Перенаправлення до притулків в інших містах неможливе, оскільки по всій країні наразі залишилося менше ніж 35 вільних місць, а рівень заповненості становить 99,8 відсотка,

— розповідає Гроот Васінк, радник амстердамського муніципалітету.

Станом на зараз в Нідерландах зареєстровано 120 820 українців. З них 93 770 перебувають у муніципальних центрах для біженців.

Важливо! Коефіцієнт заповненості муніципальних центрів уже кілька місяців становить майже 100%.

Що планують з цим робити Нідерланди

Так муніципалітети написали листа до Палати представників, в якому зазначили, що відчувають "малу підтримку з боку уряду" і критикують, на їхню думку, занадто низьку компенсацію за розміщення біженців. Це призводить до того, "що муніципалітети побоюються відкривати нові притулки", про що зазначає Асоціація муніципалітетів Нідерландів (VNG). Асоціація також вважає, що через "непевну геополітичну ситуацію" кількість українців у Нідерландах може ще збільшитися.

Зокрема українці, які втекли від війни у своїй країні, підпадають під дію Європейської Директиви про тимчасовий захист (RTB). Тому мають право на проживання та освіту в Нідерландах.

Ця директива діє до 4 березня 2026 року. Муніципалітети зобов’язані надавати притулок відповідно до своїх можливостей та розмірів і отримують на це певну суму на кожного біженця.

Однак понад 27 000 зареєстрованих в Нідерландах українців не перебувають у муніципальних притулках. Вони орендують житло самостійно або проживають у друзів чи приймаючих сімей. Однак вони не мають права на такі аспекти проживання:

медичну допомогу;

освіту;

соціальні виплати.

Компенсація, яку муніципалітети отримують за одне місце в притулку, з початку року зменшилася з 61 до 44 євро на день. Через це для менших муніципалітетів практично неможливо створити нові притулки, не витрачаючи на це власні кошти.

Так у трьох чвертей муніципалітетів реальні витрати на одне місце становлять від 55 до 60 євро на день. Наприклад, ля міста Гаага це означає дефіцит у 4 мільйони євро на рік.

Гроот Васінк каже, що Амстердам до недавнього часу ще намагався "по-ван-дер-Бургськи" розміщувати українців у інших муніципалітетах. Але з 5 березня це стало практично неможливим, бо більше ніде немає вільних місць.

Важливо! Палата представників проведе дебати щодо розміщення українців.