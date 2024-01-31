Норвегія вкотре обмежила грошову допомогу українським біженцям

Норвезький уряд вирішив обмежити фінансову допомогу для українських біженців, оскільки вважає, що так вдасться зменшити навантаження на муніципалітети та зберегти соціальні послуги на високому рівні. Крім того, таким чином урядовці хочуть контролювати потік мігрантів, які часто обирають Норвегію як місце проживання.

Чому Норвегія обмежує виплати

В уряді Норвегії запевняють, що підтримка України залишиться непохитною. Втім, значна кількість прибулих створює додатковий тиск на муніципальні програми та послуги.

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Тож, щоб продовжувати контрольований прийом українських біженців та забезпечувати адекватні послуги у муніципалітетах, Норвегія пропонує нові заходи, які обмежують розмір допомоги та послуг.

Рівень прибуття має бути стійким у часі. Ми повинні зберегти контроль над імміграцією та інтеграцією,

— заявила міністр праці та соціальної інтеграції Тон'є Бренна.

Раніше цієї зими уряд запровадив кілька заходів для зменшення прибуття та підтримки контролю, але кількість прибулих в Норвегії залишається високою. Тому уряд тепер пропонує додаткові обмеження.

Що пропонують урядовці

Уряд вважає, що потрібно обмежити послуги, що надаються, та рівень допомоги для забезпечення контролю над потоками біженців.

Ми повинні уникнути ситуації, коли тиск на муніципалітети стане настільки високим, що підтримка Україні може бути поставлена під загрозу,

— вважає міністерка юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мел.

Ось пропозиції уряду:

Українці більше не отримуватимуть фінансової допомоги, якщо вирішать жити в приватному помешканні замість спеціалізованих центрів.

Держава більше не покриватиме витрати на домашніх тварин для новоприбулих у центрах прийому біженців. На практиці у новоприбулих не буде можливості жити з домашніми тваринами в центрах прийому біженців.

Для людей віком від 19 до 24 років, які перебувають у Норвегії із тимчасовим колективним захистом, буде введено вимогу п'ятирічного проживання як передумови для отримання безкоштовних стоматологічних послуг.

Вимога періоду проживання у 12 місяців буде введена для отримання одноразової грошової допомоги. Наразі ця сума становить 92 648 NOK для осіб без накопичених прав на батьківські виплати.

Вимога тривалішого періоду проживання у Норвегії буде введена як передумова для отримання базових виплат (grunnstønad) та допомоги (hjelpestønad). Наразі для цих виплат немає вимог щодо періоду проживання.

Для подружжя та співмешканців без дітей виплати інтеграційної допомоги будуть зменшені на приблизно 6000 NOK (норвезьких крон) на місяць.

Зміни, пов'язані із періодом проживання, стоматологічним здоров'ям та інтеграційними виплатами, будуть винесені на обговорення.

Зміни в працевлаштуванні

Більшість українських біженців, які приїжджають до Норвегії, беруть участь у вступній програмі, де вони вивчають норвезьку мову та соціальні науки. Уряд має намір посилити вимоги щодо орієнтації на працю у цій програмі та визначити їх у конкретних термінах.

Біженці повинні почати працювати швидше, і ми очікуємо, що українці, які приїжджають до Норвегії, швидко вивчать мову та зможуть самостійно себе утримувати. Водночас ми забезпечимо програми, орієнтовані на працевлаштування, для тих, хто приїжджає. У багатьох місцях існує значний попит на робочу силу. У цьому контексті українські біженці стануть ресурсом,

— додає Тон'є Бренна.

Пропоновані зміни: