Про це 24 Каналу розповів економіст, член ради НБУ Василь Фурман. Він зазначив, що за базовим сценарієм Україна повинна отримати міжнародну фінансову допомогу і зробити перерахунок пенсій вчасно.
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Чому перерахунок пенсій буде
Перерахунок пенсій здійснюють відповідно положень закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Відповідно, уряд України не може просто так відмовитись від індексації пенсій без змін до чинного законодавства.
Протягом 2023 року Україна мала змогу виплачувати всі пенсії виключно завдяки міжнародній фінансовій допомозі. З огляду на це, у 2024 році виплата та індексація пенсій також залежатиме від донорських коштів.
Коли партнери України ухвалять потрібні рішення
Вище політичне керівництво нашої держави проводить важкі переговори щодо отримання макрофінансової допомоги у 2024 році.
Це можна побачити на прикладі США, де законопроєкт про підтримку України у 2024 році досі не ухвалено через дискусії між демократами та республіканцями. Втім, за повідомленнями американських ЗМІ, між двома партіями існує згода щодо продовження фінансової та військової підтримки України в поточному році.
"Я дуже сподіваюся, що вже цього місяця (в січні 2024 року – 24 Канал) США ухвалять відповідні законодавчі рішення й Україна отримає понад 60 мільярдів доларів допомоги, з яких фінансової 12 мільярдів. Це моя особиста точка зору, і ми на це розраховуємо", – поділився Фурман.
Що ж стосується допомоги від Євросоюзу, то на сьогодні там працюють над рішенням про виділення Україні 50 мільярдів. І за останньою інформацією європейської преси, не залежно від механізму надання цієї допомоги, перші кошти з неї надійдуть до України вже в березні.
Відповідно, якщо виправдані сподівання України підтвердяться, гроші на березневу індексацію пенсій у держбюджеті знайдуть.
Хто ще допомагає Україні забезпечувати соціальні видатки
- Нещодавно Норвегія, країна-лідерка за наданою Україні допомогою відносно свого ВВП, оголосила, що надасть Україні 800 мільйонів доларів на виплату пенсій та зарплат бюджетникам. Ці гроші допоможуть Україні пройти напружений період першого кварталу 2024 року, поки рішення про фінансову допомогу від ЄС та США остаточно не ухвалять.
- Також серед лідерів у наданні фінансової допомоги Україні – Японія. Нещодавно її прем'єр оголосив, що збирається надати Києву 4,5 мільярдів доларів для економічного відновлення країни.
- Крім того, у 2023 році Україна змогла залучити 4,5 мільярдів доларів кредитів від Міжнародного валютного фонду. Ще 10 мільярдів Україна зможе отримати протягом найближчих років, якщо виконає всі вимоги фонду щодо реформ.