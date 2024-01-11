Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член совета НБУ Василий Фурман. Он отметил, что по базовому сценарию Украина должна получить международную финансовую помощь и произвести перерасчет пенсий вовремя.

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Почему перерасчет пенсий будет

Перерасчет пенсий осуществляют в соответствии с положениями закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Соответственно правительство Украины не может просто так отказаться от индексации пенсий без изменений в действующее законодательство.

В 2023 году Украина имела возможность выплачивать все пенсии исключительно благодаря международной финансовой помощи. Учитывая это, в 2024 году выплата и индексация пенсий также будет зависеть от донорских средств.

Обратите внимание! Согласно макропрогнозу Национального банка, в 2024 году Украина получит 38 миллиардов долларов внешней финансовой помощи. Для сравнения: в 2023 году Украина закладывала на выплаты пенсий 232 миллиарда гривен (чуть больше 6 миллиардов долларов).

Когда партнеры Украины примут нужные решения

Высшее политическое руководство нашего государства проводит трудные переговоры по получению макрофинансовой помощи в 2024 году.

Это можно увидеть на примере США, где законопроект о поддержке Украины в 2024 году до сих пор не принят из-за дискуссий между демократами и республиканцами. Впрочем, по сообщениям американских СМИ, между двумя партиями существует согласие на продолжение финансовой и военной поддержки Украины в текущем году.

"Я очень надеюсь, что уже в этом месяце (в январе 2024 года – 24 Канал) США примут соответствующие законодательные решения и Украина получит более 60 миллиардов долларов помощи, из которых финансовой 12 миллиардов. Это моя личная точка зрения, и мы на это рассчитываем", – поделился Фурман.

Что же касается помощи от Евросоюза, то на сегодняшний день там работают над решением о выделение Украине 50 миллиардов. И по последней информации европейской прессы, независимо от механизма оказания этой помощи, первые средства из нее поступят в Украину уже в марте.

Соответственно, если оправданные надежды Украины подтвердятся, деньги на мартовскую индексацию пенсий в госбюджете найдут.

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