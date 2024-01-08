Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, что шансы на принятие пакета помощи существенно выросли. Скорее всего, голосование состоится уже на следующей неделе.

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"Шансы очень высокие, но подождем. Во-первых, голосования, чтобы эта информация подтвердилась. Во-вторых, очень важно, чтобы в последний момент не возникло каких-либо претензий со стороны некоторых представителей Республиканской партии", – отметил Фесенко.

По его словам, предварительно формальных поводов откладывать голосование за пакет безопасности нет.

Какие еще требования могут поставить республиканцы

Политолог напомнил, что представители Республиканской партии в прошлом году предлагали разделить большой пакет международной помощи на отдельные пакеты. В частности, чтобы финансирование границы с Мексикой было в одном пакете с Украиной.

Здесь могут быть определенные риски. Могут снизить объем помощи для Украины – проголосовать за этот пакет, но перераспределить его в пользу мексиканской границы. Традиционная позиция республиканцев – прежде всего деньги для Америки, а потом на другие международные цели,

– объяснил Фесенко.

В то же время политолог подчеркнул, что в настоящее время шансы на принятие общего пакета безопасности значительно выше, чем в конце прошлого года.

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