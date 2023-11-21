Допомога українським біженцям від Естонії: як отримати

Після вторгнення Росії, значна кількість країн підтримали українців. Естонія також оголосила про готовність прийняття українських біженців і надання фінансової допомоги постраждалим через війну.

Хто може отримати допомогу

Виплати від Естонії надаються найбільш постраждалим українцям. Зараз ця опція дійсна лише для жителів 6 регіонів України.

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Мешканці яких областей можуть отримати естонську грошову допомогу:

Запорізька;

Миколаївська;

Луганська;

Херсонська;

Харківська;

Донецька.

Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки домогосподарства на предмет відповідності соціально-економічним критеріям та критеріям уразливості.

– зазначає Естонська рада у справах біженців

Сума загальних виплат становить 10 800 гривень. Кошти надається протягом 3 місяців по 3 600 гривень щомісячно.

Також українці можуть отримати одноразову грошву допомогу, якщо їхнє житло опалюється за допомогою твердого пічного палива – дров, брикетів чи вугілля. Кошти надаються жителям сільської та приміської місцевості. Розмір допомоги – 17 500 гривень за увесь сезон. Кошти перераховується одним платежем на вказаний вами рахунок.

Як отримати допомогу від Естонії

Щоб оформити грошову допомогу, необхідно подати спеціальну заяву. Для цього можна зареєструватися на сайті або ж зателефонувати за номерами контакт-центру:

093-944-75-68;

073-836-12-38;

073-810-93-44.

Після подачі заяви, комісія проведе перевірку. Якщо громадянин уже отримує іншу міжнародну допомогу, йому буде відмовлено.