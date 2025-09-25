Два ключові нафтові порти на узбережжі Чорного моря в Росії призупинили завантаження танкерів. Це сталося після нічних попереджень про атаки дронів.

Що відомо про ситуацію з російськими нафтовими портами?

І це остання ознака того, як Україна порушує енергетичну інфраструктуру свого ворога, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зупинки, які є тимчасовими та запобіжними, стосуються терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) та об’єкта Шесхаріс. Обидва розташовані біля Новоросійська.

Призупинення роботи CPC підтвердив представник оператора, який зазначив, що такі зупинки є звичайною практикою під час дії тривог. Людина, яка обізнана з ситуацією, повідомила, що Шесхаріс також зупинив роботу.

Зауважте! У середу в Новоросійську було чутно сирени, коли місцева влада попередила про неминучі атаки повітряних дронів і дронів-човнів. Офіс CPC у портовому місті зазнав пошкоджень.

Разом Шесхаріс і CPC експортують понад 2 мільйони барелів нафти на день із Росії та Казахстану на світові ринки. Це робить їх ключовими частинами світового ланцюга постачання нафти.

Загалом морські поставки сирої нафти у світі становлять близько 40 мільйонів барелів на добу,

– уточнили у матеріалі.

Україна різко посилила удари по російських нафтових активах із початку серпня – крок, що змусив Кремль заборонити експорт бензину та розглядати обмеження на дизель. Основними цілями цих атак були нафтопереробні заводи. Однак порти й насосні станції також стали мішенями.

Зверніть увагу! Міністерство енергетики Казахстану у своїй заяві повідомило, що нафта продовжує надходити в систему CPC, що є додатковим свідченням того, що зупинка має тимчасовий характер.

Що ще відомо про атаки українських дронів?

Українські військові уразили низку об'єктів у Росії. Про це повідомив Генштаб України 24 вересня.

Річ у тім, що Сили оборони України в ніч на 24 вересня влучили по території нафтопереробного підприємства “Газпром Нефтехім-Салават” у Башкортостані. Також Сили оборони завдали ураження також по важливих об'єктах у Волгоградській області Росії, які задіяні у забезпеченні окупаційної армії.

Важливо! Крім того, підрозділи Сил оборони України, уразили виробництво БпЛА в Валуйки, що в Бєлгородській області країни.

