Українські дрони зупинили роботу двох ключових російських нафтових портів
- Атаки дронів України призупинили роботу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму та об’єкта Шесхаріс у Росії.
- Вони експортують понад 2 мільйони барелів нафти на день.
Два ключові нафтові порти на узбережжі Чорного моря в Росії призупинили завантаження танкерів. Це сталося після нічних попереджень про атаки дронів.
Що відомо про ситуацію з російськими нафтовими портами?
І це остання ознака того, як Україна порушує енергетичну інфраструктуру свого ворога, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Читайте також Різко здорожчала: скільки коштує 1 барель нафти на ринку зараз
Зупинки, які є тимчасовими та запобіжними, стосуються терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) та об’єкта Шесхаріс. Обидва розташовані біля Новоросійська.
Призупинення роботи CPC підтвердив представник оператора, який зазначив, що такі зупинки є звичайною практикою під час дії тривог. Людина, яка обізнана з ситуацією, повідомила, що Шесхаріс також зупинив роботу.
Зауважте! У середу в Новоросійську було чутно сирени, коли місцева влада попередила про неминучі атаки повітряних дронів і дронів-човнів. Офіс CPC у портовому місті зазнав пошкоджень.
Разом Шесхаріс і CPC експортують понад 2 мільйони барелів нафти на день із Росії та Казахстану на світові ринки. Це робить їх ключовими частинами світового ланцюга постачання нафти.
Загалом морські поставки сирої нафти у світі становлять близько 40 мільйонів барелів на добу,
– уточнили у матеріалі.
Україна різко посилила удари по російських нафтових активах із початку серпня – крок, що змусив Кремль заборонити експорт бензину та розглядати обмеження на дизель. Основними цілями цих атак були нафтопереробні заводи. Однак порти й насосні станції також стали мішенями.
Зверніть увагу! Міністерство енергетики Казахстану у своїй заяві повідомило, що нафта продовжує надходити в систему CPC, що є додатковим свідченням того, що зупинка має тимчасовий характер.
Що ще відомо про атаки українських дронів?
Українські військові уразили низку об'єктів у Росії. Про це повідомив Генштаб України 24 вересня.
Річ у тім, що Сили оборони України в ніч на 24 вересня влучили по території нафтопереробного підприємства “Газпром Нефтехім-Салават” у Башкортостані. Також Сили оборони завдали ураження також по важливих об'єктах у Волгоградській області Росії, які задіяні у забезпеченні окупаційної армії.
Важливо! Крім того, підрозділи Сил оборони України, уразили виробництво БпЛА в Валуйки, що в Бєлгородській області країни.
Чим закінчать для Росії масовані атаки по НПЗ?
Українські військові уразили понад 20 НПЗ Росії за останній час. Вже за рік ситуація може стати катастрофою.
Зокрема Кремль розглядає можливість тимчасового скорочення видобутку нафти, бо пошкоджені об’єкти більше не можуть її зберігати. До того ж у країні зменшується кількість палива, яке доступне для поповнення запасів російських військ.
Вже станом на зараз 25% нафтової галузі виведено з ладу.