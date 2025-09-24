Що відомо про постачання та переробку нафти з Росії?

Це сталося у період, коли власні нафтопереробні заводи країни були змушені скорочувати виробництво через атаки українських дронів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Середні чотиритижневі відвантаження з російських портів досягли 3,62 мільйона барелів на добу у 28 днів до 21 вересня, згідно з даними відстеження суден. І це найвищий показник із періоду, що завершився 5 травня 2024 року.

Унаслідок серії українських атак дронами переробка нафти в Росії впала нижче 5 мільйонів барелів на добу, і це найнижче з квітня 2022 року, за оцінками JPMorgan Chase & Co. Традиційно в серпні й вересні російська нафтопереробка становила близько 5,4 мільйона барелів на день, що означає зниження щонайменше на 7%.

Атаки на насосні станції, пов’язані з ключовими магістральними трубопроводами, поки що не мали серйозного впливу на поставки до експортних терміналів на Балтиці та Чорному морі,

– йдеться у матеріалі.

Зокрема минулого тижня в Балтійському порту Приморськ завантажили рекордні 12 партій сирої нафти. Пошкодження насосних станцій можуть знизити, але не зупинити потоки, тоді як резервуари зберігання у портах дозволяють підтримувати обсяги відвантаження під час ремонтів.

Водночас видобуток нафти в Росії зростає завдяки угоді в межах ОПЕК+, за якою цільовий рівень виробництва для Москви підвищився більш ніж на 400 тисяч барелів на добу з березня.

Зверніть увагу! Атаки дронами на російські НПЗ, ймовірно, змушують компанії перенаправляти нафту на експортні термінали, що ще більше збільшує обсяги відвантажень.

Як на постачання нафти впливають санкції?

Окремо нові санкції, які спрямовані на те, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів щодо завершення війни, виглядають малоймовірними, як зазначають у Bloomberg. Трамп пов’язав подальші американські заходи з повним припиненням закупівель російської нафти країнами ЄС, що "виглядає нереалістичним у найближчому майбутньому через позицію Угорщини та Словаччини".

Брюссель розглядає можливість застосування торговельних заходів (наприклад, тарифів) замість санкцій. На відміну від санкцій, для ухвалення яких потрібна одностайність усіх держав-членів, торговельним заходам достатньо підтримки більшості.

Водночас готується новий пакет санкцій ЄС проти Росії. Окрім внесення до "чорного списку" більшої кількості танкерів "тіньового флоту", очікується, що наступні заходи торкнуться НПЗ і трейдерів у Китаї та Індії, а також передбачатимуть дострокову заборону імпорту російського скрапленого природного газу,

– пишуть у Bloomberg.

Зауважте! Загалом 31 танкер завантажив 23,69 мільйонів барелів російської нафти за тиждень до 21 вересня, за даними відстеження суден і портових агентів. Це більше, ніж 22,26 мільйонів барелів на 29 суднах тижнем раніше.

Що ще відомо про російську нафту?

Наразі Європейський Союз ще продовжує купувати газ та нафту з Росії. Однак у планах ЄС якнайшвидше відмовитися від російських енергоносіїв. Про це повідомляє Білий Дім.

Припинити імпорт Євросоюз прагне до 2027 року. Подібну заяву зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Згідно зі слів фон дер Ляєн, країни Європи скоротили постачання російського газу, повністю відмовилися від російського вугілля та значно зменшили постачання нафт. Однак остаточно імпорт буде закінчений вже до 2027 року.

Чи відмовляться від нафти Росії Словаччина та Угорщина?