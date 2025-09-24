Что известно о поставках и переработке нефти из России?

Это произошло в период, когда собственные нефтеперерабатывающие заводы страны были вынуждены сокращать производство из-за атак украинских дронов, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Резко подорожала: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас

Средние четырехнедельные отгрузки из российских портов достигли 3,62 миллиона баррелей в сутки в 28 дней до 21 сентября, согласно данным отслеживания судов. И это самый высокий показатель с периода, завершившегося 5 мая 2024 года.

В результате серии украинских атак дронами переработка нефти в России упала ниже 5 миллионов баррелей в сутки, и это самое низкое с апреля 2022 года, по оценкам JPMorgan Chase & Co. Традиционно в августе и сентябре российская нефтепереработка составляла около 5,4 миллиона баррелей в день, что означает снижение минимум на 7%.

Атаки на насосные станции, связанные с ключевыми магистральными трубопроводами, пока не имели серьезного влияния на поставки в экспортные терминалы на Балтике и Черном море,

– говорится в материале.

В частности, на прошлой неделе в Балтийском порту Приморск загрузили рекордные 12 партий сырой нефти. Повреждения насосных станций могут снизить, но не остановить потоки, тогда как резервуары хранения в портах позволяют поддерживать объемы отгрузки во время ремонтов.

В то же время добыча нефти в России растет благодаря соглашению в рамках ОПЕК+, по которой целевой уровень производства для Москвы повысился более чем на 400 тысяч баррелей в сутки с марта.

Обратите внимание! Атаки дронами на российские НПЗ, вероятно, заставляют компании перенаправлять нефть на экспортные терминалы, что еще больше увеличивает объемы отгрузок.

Как на поставки нефти влияют санкции?

Отдельно новые санкции, которые направлены на то, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров по завершению войны, выглядят маловероятными, как отмечают в Bloomberg. Трамп связал дальнейшие американские меры с полным прекращением закупок российской нефти странами ЕС, что "выглядит нереалистичным в ближайшем будущем из-за позиции Венгрии и Словакии".

Брюссель рассматривает возможность применения торговых мер (например, тарифов) вместо санкций. В отличие от санкций, для принятия которых требуется единогласие всех государств-членов, торговым мерам достаточно поддержки большинства.

В то же время готовится новый пакет санкций ЕС против России. Кроме внесения в "черный список" большего количества танкеров "теневого флота", ожидается, что следующие меры коснутся НПЗ и трейдеров в Китае и Индии, а также предусматривать досрочный запрет импорта российского сжиженного природного газа,

– пишут в Bloomberg.

Заметьте! Всего 31 танкер загрузил 23,69 миллионов баррелей российской нефти за неделю до 21 сентября, по данным отслеживания судов и портовых агентов. Это больше, чем 22,26 миллионов баррелей на 29 судах неделей ранее.

Что еще известно о российской нефти?

Сейчас Европейский Союз еще продолжает покупать газ и нефть из России. Однако в планах ЕС как можно быстрее отказаться от российских энергоносителей. Об этом сообщает Белый Дом.

Прекратить импорт Евросоюз стремится к 2027 году. Подобное заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Согласно словам фон дер Ляйен, страны Европы сократили поставки российского газа, полностью отказались от российского угля и значительно уменьшили поставки нефти. Однако окончательно импорт будет закончен уже к 2027 году.

Откажутся ли от нефти России Словакия и Венгрия?