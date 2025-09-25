Украинские дроны остановили работу двух ключевых российских нефтяных портов
- Атаки дронов Украины приостановили работу терминала Каспийского трубопроводного консорциума и объекта Шесхарис в России.
- Они экспортируют более 2 миллионов баррелей нефти в день.
Два ключевых нефтяных порта на побережье Черного моря в России приостановили загрузку танкеров. Это произошло после ночных предупреждений об атаках дронов.
Что известно о ситуации с российскими нефтяными портами?
И это последний признак того, как Украина нарушает энергетическую инфраструктуру своего врага, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Остановки, которые являются временными и предупредительными, касаются терминала Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) и объекта Шесхарис. Оба расположены возле Новороссийска.
Приостановление работы CPC подтвердил представитель оператора, который отметил, что такие остановки являются обычной практикой во время действия тревог. Человек, который осведомлен с ситуацией, сообщил, что Шесхарис также остановил работу.
Обратите внимание! В среду в Новороссийске были слышны сирены, когда местные власти предупредили о неизбежных атаках воздушных дронов и дронов-лодок. Офис CPC в портовом городе получил повреждения.
Вместе Шесхарис и CPC экспортируют более 2 миллионов баррелей нефти в день из России и Казахстана на мировые рынки. Это делает их ключевыми частями мировой цепи поставок нефти.
В целом морские поставки сырой нефти в мире составляют около 40 миллионов баррелей в сутки,
– уточнили в материале.
Украина резко усилила удары по российским нефтяным активам с начала августа – шаг, что заставил Кремль запретить экспорт бензина и рассматривать ограничения на дизель. Основными целями этих атак были нефтеперерабатывающие заводы. Однако порты и насосные станции также стали мишенями.
Обратите внимание! Министерство энергетики Казахстана в своем заявлении сообщило, что нефть продолжает поступать в систему CPC, что является дополнительным свидетельством того, что остановка носит временный характер.
Что еще известно об атаках украинских дронов?
Украинские военные поразили ряд объектов в России. Об этом сообщил Генштаб Украины 24 сентября.
Дело в том, что Силы обороны Украины в ночь на 24 сентября попали по территории нефтеперерабатывающего предприятия “Газпром Нефтехим-Салават” в Башкортостане. Также Силы обороны нанесли поражение также по важным объектам в Волгоградской области России, которые задействованы в обеспечении оккупационной армии.
Важно! Кроме того, подразделения Сил обороны Украины, поразили производство БпЛА в Валуйках, что в Белгородской области страны.
Чем закончат для России массированные атаки по НПЗ?
Украинские военные поразили более 20 НПЗ России за последнее время. Уже через год ситуация может стать катастрофой.
В частности Кремль рассматривает возможность временного сокращения добычи нефти, потому что поврежденные объекты больше не могут ее хранить. К тому же в стране уменьшается количество топлива, которое доступно для пополнения запасов российских войск.
Уже по состоянию на сейчас 25% нефтяной отрасли выведено из строя.