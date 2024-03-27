Україна намагається запевнити газових трейдерів, що її сховища в безпеці, – Bloomberg

Україна хоче переконати європейських торговців газом у тому, що зберігати паливо у величезних підземних сховищах країни безпечно. "Укртрансгаз" пропонує при цьому до 10 мільярдів кубометрів газу, або третину всіх сховищ України.

Зберігання газу в Україні

Річ у тім, що трейдери обережно ставляться до зберігання газу в Україні ще з лютого 2022 року. Попри це, у оператора зараз понад тисячу контрактів, з яких 168 укладено з компаніями-нерезидентами. Про це повідомив генеральний директор оператора газосховищ "Укртрансгаз" Роман Малютін.

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Недільна атака посилить цю обережність. Проте ми маємо достатній резерв потужностей і ми готові реагувати,

– додав Малютін.

Своєю чергою, "Укртрансгаз" пропонує іноземним трейдерам обсяг до 10 мільярдів кубометрів газу, або третину всіх сховищ України. "Укртрансгаз" має заходи для пом'якшення наслідків у разі пошкодження конкретного об'єкта, додав він.

Які очікування України

Трейдери дедалі частіше розглядають Україну як місце для розміщення надлишків газу, коли сховища Європи заповняться, і торік закачали туди 2,5 мільярда кубометрів.

Очікується, за літні місяці в ПСГ буде завантажено до 4 мільярдів кубометрів газую. Це більше, ніж минулого року. Малютін заявив, що різниця між літньою та зимовою ціною на газ у Європі допоможе визначити, скільки газу надходитиме на українські об'єкти.

Хочу наголосити, що збитки не впливають на наші можливості із закачування газу в підземні сховища газу,

– сказав Малютін.

Річ у тім, що зазвичай в країнах Європи цей період часто використовується для накопичення запасів перед наступним опалювальним сезоном. Однак після подій на заході України 24 березня вони можуть стати більш обережними щодо цього підходу.

Ремонт сховищ після удару

Після удару, що стався 24 березня, "Укртрансгаз" зменшив щоденну пропускну здатність на 6% у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт. Компанія заявила про готовність надавати потужність на рівні 73 мільйонів кубометрів на добу, проте фактичні замовлення становлять лише 30 мільйонів кубометрів.

Водночас Малютін наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення ремонту для відновлення повного функціонування. Він підкреслив, що ушкоджене обладнання є важливим для забезпечення пікового відбору газу, що почне діяти з січня наступного року.