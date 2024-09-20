Українським військовим виплатять по 45 тисяч гривень: про кого йдеться

Для поранених військовослужбовців України передбачено додаткову матеріальну підтримку. Зокрема жителі Києва зможуть отримати виплати з міського бюджету.

Як виплачуватимуться кошти

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, Київська міська рада ухвалила рішення про збільшення фінансової допомоги військовим, які зазнали поранень на фронті.

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На додаток до державних виплат, місто гарантує одноразову виплату в розмірі 45 тисяч гривень кожному пораненому захиснику.

Віталій Кличко Міський голова Києва Місто виплачуватиме захисникам і захисницям, які отримали поранення захищаючи Україну, одноразову допомогу в сумі 45 000 гривень.

Окрім виплат пораненим військовим, Київська міська рада ухвалила рішення про виділення додаткових понад 600 мільйонів гривень. Ці кошти спрямують на підтримку армії, закупівлю необхідної техніки та оснащення для захисників.

Державні виплати для поранених військовослужбовців

В Україні для військовослужбовців, які отримали поранення під час війни, передбачена державна матеріальна допомога. Поранені бійці мають право на кілька видів виплат, зокрема:

грошове забезпечення;

додаткова "бойова" винагорода у розмірі 100 тисяч гривень (передбачено урядовою постановою №168);

одноразова грошова допомога згідно з законом "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їх сімей" та постановою уряду №975.

Зауважте! Розмір виплат залежить від наслідків поранення. Якщо військовослужбовець отримав інвалідність, сума допомоги визначається Законом "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей".