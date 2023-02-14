Вперше українці зможуть їздити на американському дизелі: він вже є на АЗС

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Танкер дедвейтом 100 тисяч тонн було прийнято у порту Гамбурга, звідки ми забираємо продукт меншими танкерами по 30 тисяч т і веземо на наш термінал у Польщі. Ця перша партія вже почала надходити в Україну,

– розповіли в UPG.

У чому перспективність імпорту дизелю з США

У компанії підкреслили перспективність подібного імпорту. Тож скоріш за все постачання американського дизелю продовжаться.

В UPG розповіли, що наразі у Європі досить гарна кон’юнктура, великі запаси, є тенденція до зниження цін. Тож компанія "Укрпалетсистем" намагатиметься й надалі збільшувати постачання саме американського продукту через:

логістичні зручності,

вигідне ціноутворення.

Там додали, що американський дизель уже надійшов на заправні станції UPG.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95". На моїй пам’яті це перший в історії випадок надходження до нас американських нафтопродуктів. Це дуже символічна подія, адже вона показує, як трансформується ринок України і Європи внаслідок антиросійських санкцій. Це краща ілюстрація руйнації міфів про нереальність життя без російських нафтопродуктів.

Нагадаємо! З 5 лютого почали діяти санкційні обмеження на поставки російських нафтопродуктів до ЄС та цінові обмеження на них. Мовиться про заборону морського імпорту до ЄС російських нафтопродуктів, зокрема бензину, дизелю, гасу, нафти й мазуту. Нові обмеження набули чинності одразу через два місяці після ембарго на російську нафту.