Вперше українці зможуть їздити на американському дизелі: він вже є на АЗС
Джерело:Enkorr
У лютому цьогоріч Україна вперше імпортувала американський дизель. З огляду на логістичні зручності та вигідне ціноутворення імпорт пального з США може тривати й надалі.
В Україні з'явився американський дизель
- Імпортувала американський дизель компанія "Укрпалетсистем" (UPG).
- Виробником нафтопродуктів виступила Marathon Petroleum Company
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Танкер дедвейтом 100 тисяч тонн було прийнято у порту Гамбурга, звідки ми забираємо продукт меншими танкерами по 30 тисяч т і веземо на наш термінал у Польщі. Ця перша партія вже почала надходити в Україну,
– розповіли в UPG.
У чому перспективність імпорту дизелю з США
В UPG розповіли, що наразі у Європі досить гарна кон’юнктура, великі запаси, є тенденція до зниження цін. Тож компанія "Укрпалетсистем" намагатиметься й надалі збільшувати постачання саме американського продукту через:
- логістичні зручності,
- вигідне ціноутворення.
Там додали, що американський дизель уже надійшов на заправні станції UPG.
На моїй пам’яті це перший в історії випадок надходження до нас американських нафтопродуктів. Це дуже символічна подія, адже вона показує, як трансформується ринок України і Європи внаслідок антиросійських санкцій. Це краща ілюстрація руйнації міфів про нереальність життя без російських нафтопродуктів.
Нагадаємо! З 5 лютого почали діяти санкційні обмеження на поставки російських нафтопродуктів до ЄС та цінові обмеження на них. Мовиться про заборону морського імпорту до ЄС російських нафтопродуктів, зокрема бензину, дизелю, гасу, нафти й мазуту. Нові обмеження набули чинності одразу через два місяці після ембарго на російську нафту.