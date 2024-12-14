Скільки коштує оформити український паспорт

Якщо українець виявив помилку у своєму паспорті або ж досяг певного віку, то він має замінити документ. Водночас на початку 2024 року ціни на такі послуги зросли.

За яких обставин замінюють паспорт

Зокрема змінилась вартість й на інші документи: посвідки на тимчасове та постійне проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, пише 24 канал з посиланням на Державну міграційну службу України.

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Наприклад, для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні доведеться сплатити 1056 гривні, де 452 гривні – це вартість адмінпослуги та 570 гривні – вартість бланка, а 34 гривні – державне мито.

Посвідка на постійне проживання в Україні коштує 1151 гривню (496 гривні – вартість адмінпослуги, 570 гривень – вартість бланка, 85 гривень – державне мито).

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон коштуватиме 6867 гривні:

452 гривні – вартість адмінпослуги;

6330 гривні – вартість бланка;

85 гривні – державне мито.

Коли потрібно замінити паспорт

Отже, замінити паспорт в Україні потрібно за таких умови:

зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);

отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням);

виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

закінчення строку дії паспорта;

непридатності паспорта для подальшого використання ;

якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток;

наявності в особи паспорта зразка 1994 року.

Зверніть увагу! Заміна паспорта паперового зразка відбувається за бажанням особи.

Скільки коштує український паспорт

Наразі паспорт громадянина України у форматі ID-картки, який оформлюється до 10 робочих днів, коштує 874 гривні, де 496 гривні йдуть на вартість адмінпослуги та 378 гривні на вартість бланка.

Паспорт, який виготовляється довше, до 20 робочих днів, обійдеться українцям у 504 гривні. 126 гривні складають вартість адмінпослуги та 378 гривні – вартість бланка.