При каких обстоятельствах заменяют паспорт

В частности изменилась стоимость и на другие документы: вид на временное и постоянное проживание и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, пишет 24 канал со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

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Например, для получения временного вида на жительство в Украине придется заплатить 1056 гривны, где 452 гривны – это стоимость админуслуги и 570 гривны – стоимость бланка, а 34 гривны – государственная пошлина.

Постоянный вид на жительство в Украине стоит 1151 гривну (496 гривны – стоимость админуслуги, 570 гривен – стоимость бланка, 85 гривен – государственная пошлина).

Удостоверение лица без гражданства для выезда за границу будет стоить 6867 гривны:

452 гривны – стоимость админуслуги стоимость админуслуги;

6330 гривны – стоимость бланка стоимость бланка;

85 гривны – государственная пошлина.

Когда нужно заменить паспорт

Итак, заменить паспорт в Украине нужно при следующих условиях:

изменения информации, внесенной в паспорт (кроме дополнительной переменной информации);

получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков (РНОКПП) или уведомления об отказе от принятия указанного номера (по желанию);

выявление ошибки в информации, внесенной в паспорт;

окончания срока действия паспорта;

непригодности паспорта для дальнейшего использования ;

если лицо достигло 25- или 45-летнего возраста и не обратилось в установленном законодательством порядке не позднее чем через месяц после достижения соответствующего возраста для вклеивания в паспорт образца 1994 года новых фотографий;

наличия у лица паспорта образца 1994 года.

Обратите внимание! Замена паспорта бумажного образца происходит по желанию лица.

Сколько стоит украинский паспорт

Сейчас паспорт гражданина Украины в формате ID-карты, который оформляется до 10 рабочих дней, стоит 874 гривны, где 496 гривны идут на стоимость админуслуги и 378 гривны на стоимость бланка.

Паспорт, который изготавливается дольше, до 20 рабочих дней, обойдется украинцам в 504 гривны. 126 гривны составляют стоимость админуслуги и 378 гривны – стоимость бланка.