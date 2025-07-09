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9 липня, 07:30
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Зміна пріоритетів: українці все менше купують долари, але більше звертають увагу на євро

Валерія Моргун
Основні тези
  • Українці почали більше купувати євро, ніж долари.
  • У червні частка євро в купівлях досягла половини від загального обсягу: 577 мільйонів доларів в еквіваленті куплено, порівняно з 44 мільйонами чистої купівлі доларів.

Ще з квітня 2025 року українці почали купувати більше євро готівкою. І попри те, що долар залишається головною валютою в Україні, він все більш втрачає свої позиції на ринку.

Українці більше купують євро, ніж долари

Зокрема у червні українці купили 1,796 мільярда доларів та продали 1,474 мільярда цієї валюти, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Тобто громадяни купили на 322 мільйонів доларів більше, ніж продали. Водночас у червні українці придбали доларів (відносно сальдо) на 1,158 мільярда доларів та продали 1,115 мільярда доларів (ця сума теж врахована у сальдо).

Однак частка євро вже досягла половини від цього обсягу. У червні мешканців України купили на 577 мільйонів доларів та продали на 301 мільйон доларів в еквіваленті.

Зверніть увагу! Чиста купівля доларів становила в червні 44 мільйонів доларів, а євро – 276 мільйонів в доларовому еквіваленті.

Що відомо щодо ситуації з євро?

Євро зростає в Україні ще з березня. На це впливають митні тарифи, нова політика США, торговельні війни тощо. Українцям рекомендують тримати свої заощадження в одній валюті. Але ще ліпше – диверсифікувати портфель та виділити частку коштів на гривню.