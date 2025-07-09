Зміна пріоритетів: українці все менше купують долари, але більше звертають увагу на євро

Ще з квітня 2025 року українці почали купувати більше євро готівкою. І попри те, що долар залишається головною валютою в Україні, він все більш втрачає свої позиції на ринку.

Українці більше купують євро, ніж долари

Зокрема у червні українці купили 1,796 мільярда доларів та продали 1,474 мільярда цієї валюти, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Тобто громадяни купили на 322 мільйонів доларів більше, ніж продали. Водночас у червні українці придбали доларів (відносно сальдо) на 1,158 мільярда доларів та продали 1,115 мільярда доларів (ця сума теж врахована у сальдо).

Однак частка євро вже досягла половини від цього обсягу. У червні мешканців України купили на 577 мільйонів доларів та продали на 301 мільйон доларів в еквіваленті.

Зверніть увагу! Чиста купівля доларів становила в червні 44 мільйонів доларів, а євро – 276 мільйонів в доларовому еквіваленті.