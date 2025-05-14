Українці довіряють цифровим платежам попри зростання шахрайства, – Visa

80% українців повністю або переважно довіряють безготівковим розрахункам, попри побоювання щодо онлайн-шахрайства. Також 39% планують ще активніше користуватись цифровими платежами наступного року.

Українці все краще захищають рахунки

97% українців уже вживають заходів для захисту своїх транзакцій, що свідчить про зростання обізнаності про ризики в інтернеті, передає 24 Канал з посиланням на дослідження Visa Stay Secure 2025.

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Водночас 98% опитаних хвилюються, що їхні близькі можуть стати жертвами шахраїв. Опитування також показало – хоча 65% респондентів визнають, що іноді можуть потрапити на гачок шахрайських повідомлень, більшість все активніше користується двофакторною автентифікацією та перевіряє підозрілі повідомлення.

Лариса Макарова Керівниця департаменту управління ризиками Visa в регіоні Сфера цифрових платежів стрімко розвивається, і українські споживачі охоче користуються їхньою зручністю, водночас проявляючи все більшу пильність щодо безпекових питань.

Прикметно! Українці активно користуються цифровими платежами, але водночас все більше звертають увагу на безпеку.

Які основні висновки дослідження

95% українців користуються безготівковими розрахунками. Найпопулярніші способи:

перекази через мобільні застосунки (76%);

онлайн-оплата карткою (67%);

мобільні гаманці або QR-коди (63%).

Більшість опитаних – 84%, цінують можливість платити будь-де та будь-коли, а 81% вважають, що це зручно і швидко. Через це 68% українців уже не носять готівку і не користуються банкоматами.

Острах цифрового шахрайства

Хоча цифрове шахрайство зростає, українці не втрачають довіри до онлайн-платежів. 55% кажуть, що негативні новини про шахраїв не впливають на їхню поведінку. 67% відчувають себе спокійніше, коли при оплаті потрібна додаткова перевірка – наприклад, введення коду з SMS.

Більшість українців уже діє обережно:

70% не відповідають на підозрілі прохання про переказ грошей;

69% не повідомляють свої банківські дані;

50% регулярно перевіряють свої виписки, щоб виявити шахрайські операції.

98% респондентів хвилюються, що їхні рідні можуть потрапити на гачок шахраїв, особливо через фейкові листи, дзвінки чи повідомлення.

Цікаво! Найвразливішими вважають літніх людей – так думають 75% опитаних. Водночас лише чверть респондентів (24%) відчуває себе добре обізнаною про кіберзагрози. Загалом опитування охопило 5 800 респондентів у 17 країнах регіону СЕМЕА, включаючи Україну.