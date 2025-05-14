Украинцы все лучше защищают счета

97% украинцев уже принимают меры для защиты своих транзакций, что свидетельствует о росте осведомленности о рисках в интернете, передает 24 Канал со ссылкой на исследование Visa Stay Secure 2025.

Читайте также Ожидания ухудшились: ЕБРР обновил экономический прогноз для Украины

В то же время 98% опрошенных волнуются, что их близкие могут стать жертвами мошенников. Опрос также показал – хотя 65% респондентов признают, что иногда могут попасть на крючок мошеннических сообщений, большинство все активнее пользуется двухфакторной аутентификацией и проверяет подозрительные сообщения.

Лариса Макарова Руководитель департамента управления рисками Visa в регионе Сфера цифровых платежей стремительно развивается, и украинские потребители охотно пользуются их удобством, одновременно проявляя все большую бдительность по вопросам безопасности.

Примечательно! Украинцы активно пользуются цифровыми платежами, но в то же время все больше обращают внимание на безопасность.

Какие основные выводы исследования

95% украинцев пользуются безналичными расчетами. Самые популярные способы:

переводы через мобильные приложения (76%);

онлайн-оплата картой (67%);

мобильные кошельки или QR-коды (63%).

Большинство опрошенных – 84%, ценят возможность платить где угодно и когда угодно, а 81% считают, что это удобно и быстро. Поэтому 68% украинцев уже не носят наличные и не пользуются банкоматами.

Страх цифрового мошенничества

Хотя цифровое мошенничество растет, украинцы не теряют доверия к онлайн-платежам. 55% говорят, что негативные новости о мошенниках не влияют на их поведение. 67% чувствуют себя спокойнее, когда при оплате требуется дополнительная проверка – например, введение кода из SMS.

Большинство украинцев уже действует осторожно:

70% не отвечают на подозрительные просьбы о переводе денег;

69% не сообщают свои банковские данные;

50% регулярно проверяют свои выписки, чтобы выявить мошеннические операции.

98% респондентов волнуются, что их родные могут попасть на крючок мошенников, особенно через фейковые письма, звонки или сообщения.

Интересно! Самыми уязвимыми считают пожилых людей – так думают 75% опрошенных. В то же время только четверть респондентов (24%) чувствует себя хорошо осведомленной о киберугрозах. В целом опрос охватил 5 800 респондентов в 17 странах региона СЭМЕА, включая Украину.