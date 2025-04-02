Українці оцінюють свій добробут найкраще за останні два роки

У березні 2025 року оцінка українцями власного добробуту досягла найвищого рівня за останні два роки. Індекс споживчих настроїв зріс на 8 пунктів і становить 84,3 п., зростання торкнулося всіх складових цього показника.

Як українці оцінюють своє економічне становище

Індекс поточного становища збільшився до 60,5 пункти, що на 7,2 пункти більше, ніж у лютому, передає 24 Канал з посиланням на дослідження компанії Info Sapiens.

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Індекс економічних очікувань підвищився на 8,6 пункти. і досяг 100,2 пункти. У березні 2025 року показник індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 4 пункти, досягнувши 119,1 пункти.

Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,7 пункти і становить 183,1 пункти, тоді як індекс девальваційних очікувань знизився на 10 пункти, досягнувши 148,4 пункти.

У березні 2025 року ми спостерігаємо значиме підвищення як індексу споживчих настроїв, так і його складових. Населення України більш позитивно оцінює власне поточне становище, це максимальне значення індексу за останні 2 роки спостережень,

– зазначають аналітики.

Індекс споживчих настроїв формується на основі вибіркового обстеження домашніх господарств України. У дослідженні беруть участь 1000 осіб віком від 16 років.