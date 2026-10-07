Українці масово вирізають корів: як це вплине на вартість молока та м'яса

Традиційна картина українського села зазнає незворотних змін через нові економічні реалії. Звичний уклад ведення господарства стає невигідним, змушуючи людей ухвалювати кардинальні рішення щодо свого майна.

Чому селяни масово позбуваються худоби

Станом на початок вересня 2026 року загальна кількість великої рогатої худоби в Україні впала до 1,74 мільйона голів, що майже на 18% менше за минулорічні показники. Найбільшого удару зазнали саме приватні господарства населення, де кількість корів обвалилася майже на третинупро що свідчать дані Держстату, повідомляє UkrAgroConsult.

Утримувати власну годувальницю стає надто дорого для пересічного українця. Головними причинами такого різкого спаду експерти називають високі витрати на корми та енергоресурси, гострий дефіцит робочих рук, воєнні ризики, а також загальну нерентабельність.

Як це вплине на якість молока та ціни в магазинах

Поки селяни втрачають худобу, промисловий сектор навпаки нарощує потужності. На великих сільськогосподарських підприємствах поголів'я корів зросло на 2,6%, і тепер саме вони утримують 55% усієї великої рогатої худоби в країні.

Зверніть увагу! Для звичайного покупця це означає поступовий перехід ринку на більш професійні рейки. Великі ферми здатні краще контролювати якість сировини та забезпечувати стабільні поставки на молокозаводи.

Історично український молочний ринок сильно залежав від приватних домогосподарств, які роками постачали значну частку сировини. Проте загальне скорочення поголів'я, яке триває вже не перший рік через воєнні та економічні виклики, залишається серйозним ризиком. Зменшення загальної кількості худоби неминуче тисне на обсяги виробництва молока та яловичини, що в перспективі може спровокувати зростання цінників на полицях супермаркетів.

Тим часом нині в особистих селянських господарствах утримують понад половину всіх корів в Україні. Але їм стає все складніше продовжувати роботу.