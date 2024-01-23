Українці мають можливість оплачувати електроенергію за зонними тарифами

Споживачі можуть розподілити платню за електроенергію відповідно до зонних тарифів. Використовуючи такий спосіб оплати, можна сплачувати по 1,05 та 1,32 гривні за кіловат.

Як діють зонні тарифи

В Україні з 1 червня стали діяти підвищені тарифи на електроенергію, зі стандартною ставкою 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак, існують зонні тарифи, які дозволяють економити кошти за допомогою різних цінових категорій залежно від часу доби.

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Зонний тариф зумовлений поділом доби на зони, що дозволяє споживачам економити на електроенергії.

Що таке зонний тариф Зонні тарифи — це система, де ціни на електроенергію залежать від часу доби. В Україні існують два види зонних тарифів: двозонний та тризонний. У першому випадку добу розділяють на два періоди — день і ніч, у другому — на три: ніч, піковий та напівпіковий.

В Україні діють двозонний та тризонний тарифи:

Двозонний тариф:

День (з 7:00 до 23:00): 2,64 гривні за кожен кіловат-годину.

Ніч (з 23:00 до 7:00): 1,32 гривні за кожен кіловат-годину.

Тризонний тариф:

Піковий час (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00): 3,96 гривні за кіловат-годину.

Напівпіковий час (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00): 2,64 гривні за кіловат-годину.

Ніч (з 23:00 до 7:00): 1,05 гривні за кіловат-годину.

Як підключити зонний тариф

Щоб підключити зонний тариф, потрібно: