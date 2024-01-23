Українці мають можливість оплачувати електроенергію за зонними тарифами
23 січня 2024, 08:00Читать новость на русском
Джерело:"На Пенсії"
Споживачі можуть розподілити платню за електроенергію відповідно до зонних тарифів. Використовуючи такий спосіб оплати, можна сплачувати по 1,05 та 1,32 гривні за кіловат.
Як діють зонні тарифи
В Україні з 1 червня стали діяти підвищені тарифи на електроенергію, зі стандартною ставкою 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак, існують зонні тарифи, які дозволяють економити кошти за допомогою різних цінових категорій залежно від часу доби.
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Зонний тариф зумовлений поділом доби на зони, що дозволяє споживачам економити на електроенергії.
Що таке зонний тарифЗонні тарифи — це система, де ціни на електроенергію залежать від часу доби. В Україні існують два види зонних тарифів: двозонний та тризонний. У першому випадку добу розділяють на два періоди — день і ніч, у другому — на три: ніч, піковий та напівпіковий.
В Україні діють двозонний та тризонний тарифи:
Двозонний тариф:
- День (з 7:00 до 23:00): 2,64 гривні за кожен кіловат-годину.
- Ніч (з 23:00 до 7:00): 1,32 гривні за кожен кіловат-годину.
Тризонний тариф:
- Піковий час (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00): 3,96 гривні за кіловат-годину.
- Напівпіковий час (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00): 2,64 гривні за кіловат-годину.
- Ніч (з 23:00 до 7:00): 1,05 гривні за кіловат-годину.
Як підключити зонний тариф
Щоб підключити зонний тариф, потрібно:
- Звернутися до вашого місцевого обленерго.
- Заповнити заяву на заміну лічильника.
- Обрати тип лічильника, що вам потрібен (двозонний або тризонний).
- Отримати та підписати договір про надання послуг, де буде вказана вартість лічильника, його встановлення та транспортні витрати. Оплата за ці послуги виконується вами.
- Технічні спеціалісти обленерго проведуть заміну лічильника.
- Після встановлення нового лічильника, ви автоматично перейдете на обраний зонний тариф.