Как действуют зонные тарифы
В Украине с 1 июня стали действовать повышенные тарифы на электроэнергию, со стандартной ставкой 2,64 гривны за киловатт-час. Однако существуют зонные тарифы, позволяющие экономить средства с помощью различных ценовых категорий в зависимости от времени суток.
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Зонный тариф обусловлен разделением суток на зоны, что позволяет потребителям экономить на электроэнергии.
Что такое зонный тарифЗонные тарифы – это система, где цены на электроэнергию зависят от времени суток. В Украине существует два вида зонных тарифов: двухзонный и трехзонный. В первом случае сутки разделяют на два периода – день и ночь, во втором – на три: ночь, пиковый и полупиковый.
В Украине действуют двухзонный да трехзонный тарифы:
Двухзонный тариф:
- День (с 7:00 до 23:00): 2,64 гривны за каждый киловатт-час.
- Ночь (с 23:00 до 7:00): 1,32 гривны за каждый киловатт-час.
Трехзонный тариф:
- Пиковое время (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00): 3,96 гривны за киловатт-час.
- Полупиковое время (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00): 2,64 гривны за киловатт-час.
- Ночь (с 23:00 до 7:00): 1,05 гривны за киловатт-час.
Как подключить зонный тариф
Чтобы подключить зонный тариф, необходимо:
- Обратиться в ваш местный облэнерго.
- Заполнить заявление взамен счетчика.
- Выбрать тип счетчика, который вам нужен (двухзонный или трехзонный).
- Получить и подписать договор о предоставлении услуг, где будет указана стоимость счетчика, его установка и транспортные расходы. Оплата за эти услуги производится вами.
- Технические специалисты облэнерго произведут замену счетчика.
- После установки нового счетчика вы автоматически перейдете на выбранный зонный тариф.