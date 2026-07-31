Економіка Соцвиплати Вже останній день: українцям повідомили новини про Нацкешбек
31 липня, 18:00
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Вже останній день: українцям повідомили новини про Нацкешбек

Валерія Моргун

У п'ятницю, 31 серпня, завершується останній день, коли українці можуть витратити "Національний кешбек". Річ у тім, що квітнева виплата завершує перший етап програми.

Що українцям слід зробити до 1 серпня

Вже з 1 серпня невикористані кошти повернуться до Державного бюджету, про що повідомили у Дії.

Водночас дія програми "Національний кешбек" не припиняється. У серпні українцям слід очікувати виплати за травень.

Витратити Нацкешбек можна:

  • на донати Збройним Силам та благодійним фондам;
  • сплату комунальних послуг;
  • купівлю українських книг, ліків, продуктів;
  • оплату поштових послуг тощо.

Нагадаємо, що квітневу виплату почали нараховувати 3 липня. Разом з нею надійшов і кешбек на пальне

 Її слід витратити до 31 липня включно. Інакше ж гроші повернуться до державного бюджету.

Нагадаємо, що кешбек за травень, червень та наступні місяці можна буде використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Але не пізніше 30 квітня 2028 року.

Зокрема, фінансування "Національного кешбеку" суттєво збільшили. Також відомо, що уряд наразі не планує закривати Нацкешбек.

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