Що українцям слід зробити до 1 серпня
Вже з 1 серпня невикористані кошти повернуться до Державного бюджету, про що повідомили у Дії.
Водночас дія програми "Національний кешбек" не припиняється. У серпні українцям слід очікувати виплати за травень.
Витратити Нацкешбек можна:
- на донати Збройним Силам та благодійним фондам;
- сплату комунальних послуг;
- купівлю українських книг, ліків, продуктів;
- оплату поштових послуг тощо.
Нагадаємо, що квітневу виплату почали нараховувати 3 липня. Разом з нею надійшов і кешбек на пальне
Її слід витратити до 31 липня включно. Інакше ж гроші повернуться до державного бюджету.
Нагадаємо, що кешбек за травень, червень та наступні місяці можна буде використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Але не пізніше 30 квітня 2028 року.
Зокрема, фінансування "Національного кешбеку" суттєво збільшили. Також відомо, що уряд наразі не планує закривати Нацкешбек.