Що українцям слід зробити до 1 серпня

Вже з 1 серпня невикористані кошти повернуться до Державного бюджету, про що повідомили у Дії.

Водночас дія програми "Національний кешбек" не припиняється. У серпні українцям слід очікувати виплати за травень.

Витратити Нацкешбек можна:

на донати Збройним Силам та благодійним фондам;

сплату комунальних послуг;

купівлю українських книг, ліків, продуктів;

оплату поштових послуг тощо.

Нагадаємо, що квітневу виплату почали нараховувати 3 липня. Разом з нею надійшов і кешбек на пальне

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Її слід витратити до 31 липня включно. Інакше ж гроші повернуться до державного бюджету.

Нагадаємо, що кешбек за травень, червень та наступні місяці можна буде використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Але не пізніше 30 квітня 2028 року.

Зокрема, фінансування "Національного кешбеку" суттєво збільшили. Також відомо, що уряд наразі не планує закривати Нацкешбек.