Залишилось лише кілька днів: кошти українців можуть незабаром "згоріти"

Українці мають використати "Національний кешбек" до певної дати. Якщо цього не зробити, то кошти просто повернуться до державного бюджету.

Що відомо про "Національний кешбек"

Нацкешбек буде доступний лише до 31 липня включно, про що повідомили в Міністерстві економіки та довкілля України.

Але сама програма "Національний кешбек" не закривається. Вона продовжить працювати у звичному режимі.

Рішення стосується квітневої виплати. До неї також входить:

кешбек на пальне;

всі раніше накопичені кошти на картках Нацкешбеку.

Кешбек за квітень українці почали отримувати з 3 липня. Про це писали у Дії.

Використати кошти можна таким чином:

оплатити комунальні та поштові послуги;

витратити на благодійність та підтримку Сил оборони;

придбати ліки та продукти українського виробництва;

купити книги українського видавництва.

Річ у тім, що квітнева виплата завершує перший етап програми. А вже з 1 травня розпочався новий етап, тому й накопичення формуються заново.

Нагадаємо, що "Національний кешбек" розширюється. До програми долучилися ще два банки – це Alliance bank та KredoBank. У програмі відтепер 22 банки-учасники.