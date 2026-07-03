Що повідомили про Національний кешбек

Разом із ними надійде й кешбек за пальне, про що повідомили у Дії.

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Наголошується, що гроші, які накопичені на картці Національний кешбек, слід використати до 31 липня.

Після цієї дати невикористаний залишок повернеться до державного бюджету,

– йдеться у дописі.

Українцям нагадали, що витратити кешбек можна таким чином:

оплатити комунальні та поштові послуги;

підтримати Сили оборони чи благодійні організації;

придбати ліки та продукти українського виробництва;

купити книги українського видавництва.

Зокрема, квітнева виплата завершує перший етап програми. Якщо кешбек, який був накопичений до 30 квітня 2026 року, не був зарахований на картку, то отримати його вже неможливо.

А з 1 травня розпочався новий етап програми. Тому й накопичення формуються заново.

Отже, українці мають поквапитися з тим, аби витратити виплати. Перевіряти товар або знайди магазини, де можна оплатити речі Нацкешбеком, можна на офіційному сайті "Зроблено в Україні".

Що ще відомо про Нацкешбек

Нагадаємо, що раніше Національний кешбек слід було витратити лише до 30 червня. Але уряд змінив умови програми.

Кешбек за травень, червень та наступні місяці можна використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Однак зробити це слід не пізніше 30 квітня 2028 року.