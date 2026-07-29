Що відомо про "Національний кешбек"

Нацкешбек буде доступний лише до 31 липня включно, про що повідомили в Міністерстві економіки та довкілля України.

Але сама програма "Національний кешбек" не закривається. Вона продовжить працювати у звичному режимі.

Рішення стосується квітневої виплати. До неї також входить:

кешбек на пальне;

всі раніше накопичені кошти на картках Нацкешбеку.

Кешбек за квітень українці почали отримувати з 3 липня. Про це писали у Дії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Використати кошти можна таким чином:

оплатити комунальні та поштові послуги;

витратити на благодійність та підтримку Сил оборони;

придбати ліки та продукти українського виробництва;

купити книги українського видавництва.

Річ у тім, що квітнева виплата завершує перший етап програми. А вже з 1 травня розпочався новий етап, тому й накопичення формуються заново.

Нагадаємо, що "Національний кешбек" розширюється. До програми долучилися ще два банки – це Alliance bank та KredoBank. У програмі відтепер 22 банки-учасники.