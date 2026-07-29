Що відомо про "Національний кешбек"

Нацкешбек буде доступний лише до 31 липня включно, про що повідомили в Міністерстві економіки та довкілля України.

Але сама програма "Національний кешбек" не закривається. Вона продовжить працювати у звичному режимі.

Рішення стосується квітневої виплати. До неї також входить:

  • кешбек на пальне;
  • всі раніше накопичені кошти на картках Нацкешбеку.

Кешбек за квітень українці почали отримувати з 3 липня. Про це писали у Дії.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Використати кошти можна таким чином:

  • оплатити комунальні та поштові послуги;
  • витратити на благодійність та підтримку Сил оборони;
  • придбати ліки та продукти українського виробництва;
  • купити книги українського видавництва.

Річ у тім, що квітнева виплата завершує перший етап програми. А вже з 1 травня розпочався новий етап, тому й накопичення формуються заново.

Нагадаємо, що "Національний кешбек" розширюється. До програми долучилися ще два банки – це Alliance bank та KredoBank. У програмі відтепер 22 банки-учасники.