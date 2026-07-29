Що відомо про "Національний кешбек"
Нацкешбек буде доступний лише до 31 липня включно, про що повідомили в Міністерстві економіки та довкілля України.
Але сама програма "Національний кешбек" не закривається. Вона продовжить працювати у звичному режимі.
Рішення стосується квітневої виплати. До неї також входить:
- кешбек на пальне;
- всі раніше накопичені кошти на картках Нацкешбеку.
Кешбек за квітень українці почали отримувати з 3 липня. Про це писали у Дії.
Використати кошти можна таким чином:
- оплатити комунальні та поштові послуги;
- витратити на благодійність та підтримку Сил оборони;
- придбати ліки та продукти українського виробництва;
- купити книги українського видавництва.
Річ у тім, що квітнева виплата завершує перший етап програми. А вже з 1 травня розпочався новий етап, тому й накопичення формуються заново.
Нагадаємо, що "Національний кешбек" розширюється. До програми долучилися ще два банки – це Alliance bank та KredoBank. У програмі відтепер 22 банки-учасники.