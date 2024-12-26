ООН виплатила українцям гроші на дрова: хто може отримати виплату

Управління верховного комісара ООН у справах біженців виділило 1,04 мільярда гривень для підтримки українських домогосподарств у період опалювального сезону. Ці кошти отримали 47 тисяч сімей.

Які виплати надає держава на опалювальний сезон

У 2024 році загалом близько 245,5 тисяч домогосподарств отримали фінансову підтримку на суму 3,4 мільярда гривень із різних джерел, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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З цієї суми 2,4 мільярда гривень (для 198 тисяч домогосподарств) було виділено з державного бюджету України.

Розмір додаткових виплат розраховується індивідуально для кожної родини, залежно від її доходів.

Важливо! Чим нижчий рівень доходів, тим більшу частину витрат на паливо покривають кошти державного бюджету або міжнародних організацій.

Як розраховується виплата

Надання додаткової підтримки на період опалювального сезону 2024/25 року здійснюється з урахуванням таких норм і показників вартості твердого пічного палива:

Мінімальні норми для надання пільг:

Обсяг палива, здатного забезпечити 12 064 500 кілокалорій тепла. Це еквівалентно приблизно 6,22 тонни свіжозрубаної деревини (вологістю 50%) або 1,87 тонни кам’яного вугілля, доступного на ринку України. Мінімальні норми для надання субсидій:

Обсяг палива, що забезпечує 14 367 096 кілокалорій тепла на домогосподарство за рік. Це відповідає близько 7,41 тонни свіжозрубаної деревини (вологістю 50%) або 2,23 тонни кам’яного вугілля. Граничний показник вартості:

Вартість 1 кілокалорії тепла встановлена на рівні 0,001239538695 гривні. Індексація вартості:

У наступних опалювальних сезонах зазначені граничні показники вартості будуть індексуватися з урахуванням прогнозованого рівня інфляції.

Важливо! Якщо домогосподарство вже отримує субсидію або пільгу на придбання твердого пічного палива, додаткових заяв подавати не потрібно. Пенсійний фонд володіє всіма необхідними даними для перерахування коштів на картковий рахунок отримувача.